Muri Beim dritten Mal klappt es mit «Amerika»: Der Vorverkauf für das Freilichttheater ist gestartet Am 26. Juli feiert das Murianer Freilichttheater «Amerika» Premiere. Wegen der Pandemie musste der Start des Stückes schon mehrmals verschoben werden. Geplant sind 18 Vorstellungen für insgesamt 6000 Gäste auf dem Klosterhof.

Bald schon wird in den historischen Kostümen geprobt auf dem Murianer Klosterhof. Bild: Gregor Galliker

36 Monate später als geplant steigt am 26. Juli die Premiere des Stücks «Amerika» im Murianer Klosterhof. Die Pandemie durchkreuzte die Pläne der Theaterleute mehrmals. Eigentlich hätte das Stück aus der Feder des Murianer Autors Christoph Zurfluh bereits 2020 aufgeführt werden sollen. Doch Corona kam damals dazwischen und verhinderte auch 2021 die Aufführung. So musste man auf 2022 vertrösten. Weil im letzten Jahr bereits einige andere Produktionen in der Region stattfanden, verschob man die Uraufführung auf dieses Jahr.

Am 9. Mai startete der Vorverkauf für die 6000 Tickets der insgesamt 18 Vorstellungen, die vom 26. Juli bis 1. September stattfinden. Christoph Zurfluh erzählt: «Die meisten der 50 Darstellerinnen und Darsteller sind noch mit dabei. Einzig einige der Kinder sind aus ihren Rollen rausgewachsen.»

Ein tragisches Stück, dem es aber nicht an Humor fehlt

Christoph Zurfluh blickt in «Amerika» auf ein trauriges Stück Schweizer Geschichte zurück. Gegen 400’000 Schweizerinnen und Schweizer verliessen im 19. Jahrhundert ihre Heimat. Die meisten aus schierer Not. Rund 200 stammten aus Muri. Von ihnen erzählt das Stück, das MuriTheater im Klosterhof präsentiert.

Regisseur Adrian Meyer instruiert die jüngsten Schauspielerinnen und Schauspieler. Bild: Gregor Galliker

Verlockende und oft auch geschönte Nachrichten von «drüben» liessen die Menschen damals die beschwerliche Reise antreten. Mittellose erhielten die Reisekosten sogar durch die Armenkasse erstattet. Durchschnittlich 117 Franken, mehr als ein Jahreslohn eines einfachen Bauern, kostete die Auswanderung.

Christoph Zurfluh ist Autor und Historiker, ihn interessierten die Geschichten hinter diesen Zahlen. Er erzählt die Auswanderergeschichte des Jahres 1854 aus der Sicht des etwas schmierigen Wirtes Lonzi, der im Auftrag einer grossen Auswandereragentur die Verträge abschliesst und dafür natürlich Provision kassiert. Zurfluh erzählt: «Das Thema ist zwar tragisch, dennoch fehlt der Humor nicht.»

Ein Theater mit einer eigenen Ausstellung zum Thema

Dass TheaterMuri dieses Thema auf die Bühne bringt, liegt einerseits in seiner offensichtlichen Aktualität, andererseits auch in der Emotionalität des Themas begründet. Zurfluh ist überzeugt: «Alles was in unserer Nähe geschieht oder geschehen ist, das interessiert die Menschen.» Ausserdem beinhaltet das Stück alles, was ein Theatererlebnis ausmacht: Hoffnung auf das grosse Glück, Abschiedsschmerz, Intrigen, Wut, Trauer und Enttäuschung.

Zur Seite stehen dem TheaterMuri bewährte Kräfte, wie beispielsweise Adrian Meyer (Regie), Christov Rolla (Musik und Komposition), Stefan Hegi für das Bühnenbild und die Kostümbildnerin Bernadette Meier.

Sie bringen «Amerika» nach Muri: Regisseur Adrian Meyer (links) mit dem Team vom Ressort MuriTheater, Christoph Käppeli (Finanzen), Christoph Zurfluh (Stück), Paula Loher und Nicole Laubacher (Produktionsleitung); auf dem Bild fehlt Ruth Käppeli. Bild: zvg (25. 1. 2019)

Wer mehr über die Murianer Auswanderer erfahren möchte, der kann vor Vorstellungsbeginn die Ausstellung «1854» besichtigen. Dort wird die Geschichte der beiden Murianer Ortsbürger Jakob und Johann Stöckli thematisiert, die ihren gemeinsam bewirtschafteten Hof verkauften und ihr Glück in Amerika suchten. Ein Teil ihrer Nachfahren lebt heute in Wisconsin.