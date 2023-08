Muri Bald wird auf dem Bachmatten-Areal «gepumpt»: In Muri soll 2024 einer der beliebten Biker-Parcours gebaut werden Auf dem Sportareal Bachmatten in Muri ist ein Pumptrack geplant. Der Parcours für Mountainbikes und Inlineskates kostet rund 400'000 Franken und wird zum Grossteil von der Genossenschaft Kabelfernsehanlage Muri finanziert. An der Planung ist auch ein bekannter Biker aus dem Freiamt beteiligt.

Neben dem Skaterpark in Muri soll bald auch ein Pumptrack zu stehen kommen. Wenn alles gut läuft, kann er mit dem Jugendfest 2024 eingeweiht werden. Bild: Nathalie Wolgensinger

Seit gut zehn Jahren fliegen in Muri regelmässig wagemutige Sportlerinnen und Sportler mit ihren Skateboards, Scootern und BMX durch die Luft. Der Skatepark auf dem Sportareal Bachmatten hat sich bewährt und wird noch immer rege genutzt. Nun soll dieses beliebte Angebot ergänzt werden.

Geplant ist, dass auf der Parzelle neben dem Skaterpark ein Pumptrack gebaut wird – ein geschlossener Rundkurs, den es durch Gewichtsverlagerung des eigenen Körpers unter anderem auf Mountainbikes, BMX-Rädern oder Inlineskates zu meistern gilt.

Für den Bau eines solchen Parcours liegt nun ein Baugesuch auf der Gemeindeverwaltung Muri auf. Wann die ersten Runden auf der Installation gedreht werden können, ist aber noch nicht festgelegt.

Die Genossenschaft schenkt den Pumptrack der Gemeinde

Bauherrin des Pumptracks ist die Genossenschaft Kabelfernsehanlage Muri. Diese hat im November 2019 den Entschluss gefasst, die Kabelfernsehanlage per 1. Januar 2020 zu verkaufen. Mit dem Erlös von zwei Millionen Franken ermöglicht sie in Muri verschiedene Projekte.

«Den grössten Beitrag von rund einer Million Franken investieren sie in die Förderung von Photovoltaikanlagen in Muri», sagt Gemeindepräsident Hans-Peter Budmiger. Ein weiteres ist nun der Pumptrack, in den die Genossenschaft 350'000 Franken investiert. Dazu wird noch ein Beitrag aus dem Swisslosfonds kommen. Denn die gesamte Anlage kostet rund 400'000 Franken.

In diesem Preis nicht inbegriffen ist das Land, auf dem der Rundkurs zu stehen kommen soll. Dieses wird von der Gemeinde zur Verfügung gestellt. «Wenn der Pumptrack fertig gebaut ist, geht er an die Gemeinde über», so Hans-Peter Budmiger. Diese sei dann auch für den Unterhalt verantwortlich.

Biker Chris Räber hilft bei der Planung mit

Auf Wunsch der Kabelfernsehgenossenschaft hat Budmiger das Projekt selbst an die Hand genommen. Zusammen mit dem bekannten Biker Chris Räber, der ursprünglich aus Muri kommt und sich in den vergangenen Jahren im Bau von Pumptracks und Bike-Parks einen Namen gemacht hat. Projektverfasser ist die Think & Build Velosolutions GmbH.

Bevor definitiv festgelegt werden konnte, wo der Pumptrack gebaut wird, habe man auf den Masterplan Sportstättenplanung warten müssen, so Budmiger. Dieser wurde Anfang Jahr vom Gemeinderat verabschiedet und damit auch der Standort abschliessend geklärt.

Pumptracks wie jener hier im luzernischen Ebikon gewinnen immer mehr an Beliebtheit. Bald soll auch in Muri einer gebaut werden. Bild: Boris Bürgisser

Der Parcours wird etwas mehr als 1500 Quadratmeter gross werden. Wie beim Skaterpark sollen die Elemente nicht ganz abgesenkt werden, sondern sich etwa 1,50 Meter vom Boden erheben. Wann genau mit dem Bau begonnen werden kann, ist noch unklar. «Das kommt auf den Verlauf der Baubewilligung an», sagt er.

Der Untergrund auf der vorgesehenen Parzelle sei nicht ganz einfach für dieses Projekt, da dieser von Torf geprägt sei. So sei schwierig vorauszusagen, wie lange man für den Bau benötige. Im Baugesuch ist von zirka acht Monaten die Rede. «Es wäre schön, wenn der Pumptrack am Jugendfest am 28. Juni im nächsten Jahr eingeweiht werden könnte.»

Der neue Pumptrack wird ins Reglement für den Betrieb und die Benützung der Sportanlage Bachmatten Muri aufgenommen. Er darf in Zukunft wie die Skateranlage von Montag bis Samstag von 7 bis 22 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 9 bis 20 Uhr benutzt werden.