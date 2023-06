Muri Bäckerei am helllichten Tag überfallen Das Backwarengeschäft «BonBon Mischel» in Muri wurde überfallen. Nach kurzer Fahndung konnte die Kantonspolizei Aargau einen tatverdächtigen 21-jährigen Mann vorübergehend zur Befragung festnehmen.

In Muri kam es vor knapp zwei Wochen (am Freitag, 19. April) um 14 Uhr zu einem Raubüberfall in der Bäckerei «BonBon Mischel». Die Kantonspolizei Aargau konnte nach kurzer Fahndung einen 21-jährigen und der Tat dringend verdächtigen Mann vorübergehend zur Befragung und Beweiserhebung festnehmen, bestätigt Adrian Schuler, Mediensprecher der Oberstaatsanwaltschaft Aargau, auf Anfrage von ArgoviaToday. Die Ermittlungen würden derzeit noch laufen und für den mutmasslichen Täter gelte weiterhin die Unschuldsvermutung, sagt Schuler.

Gemäss der Betreiberin des Backwarengeschäftes verlangte der junge Mann Geld aus der Tageskasse. Um sich selbst zu schützen, ging sie auf die Forderung ein, erzählt sie weiter. Im Ortsteil Wey betreibt sie das kleine Lädeli gemeinsam mit ihrer Tochter seit Oktober 2022. Der Überfall hinterliess bei den beiden Konditorinnen einen grossen Schock. «Wir verarbeiten den Vorfall und wollen daher aktuell keine weiteren Angaben machen.» (ArgoviaToday/AZ)