Muri Autolenker fährt Fussgänger an – letzterer hat grosses Glück Am Mittwoch ist in Muri ein Fussgänger übersehen und angefahren worden. Er hatte jedoch viel Glück und wurde nur leicht verletzt. Der Autofahrer musste seinen Führerausweis abgeben.

An der Luzernerstrasse in Muri wurde ein Fussgänger beim Überqueren der Strasse übersehen und angefahren. Er wurde leicht verletzt. Dem Autofahrer wurde der Führerausweis entzogen. Kapo AG

Am frühen Mittwochmorgen hat sich an der Luzernerstrasse in Muri ein Verkehsrunfall ereignet. Gemäss einer Mitteilung der Aargauer Kantonspolizei wollte ein 56-jähriger Serbe gegen 05.30 Uhr die Strasse bei einem Fussgängerstreifen überqueren. Dabei wurde er von einem 49-jährigen Autolenker aus der Slowakei übersehen. Es kam zu einer Kollision, bei der sich der Fussgänger leichte Verletzungen zuzog. Er wurde durch die Ambulanz ins Spital gebracht.

Wie es zum Unfall kommen konnte, werde nun abgeklärt, heisst es seitens der Kantonspolizei. Der 49-Jährige musste seinen Führerausweis, zu Handen der Entzugsbehörde, abgeben. (cri)

