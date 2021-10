Muri Acht Fragen an den Gemeinderat: Was soll mit dem Bahnhofareal passieren? Leodegar Huber wendet sich in einem offenen Brief an den Gemeinderat Muri. Darin fordert er Antworten zum weiteren Vorgehen und den Plänen für das Areal um den Bahnhof, das ursprünglich hätte verkauft werden sollen.

Das Bahnhofareal in Muri soll im Besitz der Gemeinde bleiben. Darüber wurde an der Gemeindeversammlung im Juni 2016 abgestimmt.

Eddy Schambron

(1. Mai 2018)



Das Bahnhofsareal in Muri soll nicht verkauft werden. Das wurde am 24. Juni 2020 beschlossen, als sich an der Gemeindeversammlung alle Ortsparteien gegen diesen Antrag gestellt haben. Wie der Gemeindepräsident Hans-Peter Budmiger in der Medienorientierung zum Budget 2022 mitteilte, ist immer noch vorgesehen, die neue Verwaltung beim Bahnhof zu bauen. Doch ansonsten war es in den vergangenen Monaten ruhig um die Pläne zur Gestaltung dieses Areals – zu ruhig, findet Leodegar Huber.

Der Initiant von «Vision Muri 2025» fordert nun in einem offenen Brief vom Gemeinderat Antworten zum weiteren Vorgehen. Dazu hat Huber acht Fragen aufgelistet. Er möchte unter anderem wissen, ob und in welchem Rahmen die Bevölkerung über das weitere Vorgehen informiert wurde, und fordert eine Stellungnahme zum geplanten Verwaltungsbau beim Bahnhof. Weiter fragt Huber: «Immer wieder ist vom Gemeinderat der Begriff ‹Testplanung› zu hören. Was versteht der Gemeinderat darunter?»

Auch, ob eine Planungsgruppe schon bestimmt sei, wie diese sich zusammensetze und wie hoch die Planungskosten bis heute seien, möchte er von der Murianer Regierung wissen. Mit seinem Projektvorschlag «Vision Muri 2025» strebt Leodegar Huber eine Nutzung des Bahnhofareals an, die der Murianer Bevölkerung diene, und möchte, dass die «strategisch wichtige Landreserve in den Händen der Gemeinde bleibt», wie er auf seiner Website schreibt.