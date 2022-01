Muri Einführung von Tempo 30 hat sich bewährt: Die Gründe, weshalb die Gemeinde zum Abschluss ein positives Fazit zieht Ein weiteres Projekt auf den Strassen von Muri ist vollbracht. In acht Gebieten der Gemeinde wurden Tempo-30-Zonen eingeführt. Und das, so zeigt die Nachkontrolle, mit grossem Erfolg.

Muris Vizegemeindepräsidentin Milly Stöckli und Valmir Kurtisi, Leiter des Bereichs Tiefbau/Umwelt, freuen sich über das gelungene Projekt Tempo-30-Zonen. Melanie Burgener

Manchmal, da lohnt es sich, etwas länger zu warten, bis ein Vorhaben in Erfüllung gehen kann. Ganz besonders, wenn es sich um eines handelt, dessen Ergebnis so glänzt, wie jenes, das die Gemeinde Muri nun präsentieren kann. Ihr Projekt Tempo-30-Zonen konnte nach jahrelanger Planung endlich abgeschlossen werden. Und das, wie erste Untersuchungen zeigen, sogar sehr erfolgreich.

In sieben Gebieten des Dorfes und im Weiler Hasli konnten im Jahr 2018 Temporeduktionen umgesetzt werden. Eine vom Kanton vorgeschriebene Nachkontrolle zeigt nun: Diese Änderung wird von der Bevölkerung akzeptiert und eingehalten, wie Milly Stöckli, Vizepräsidentin der Gemeinde und Zuständige des Ressorts Umwelt, Tiefbau und Verkehr, erzählt:

«Der Durchschnitt der höchst- und der niedrigsten gefahrenen Geschwindigkeiten darf im Schnitt nicht mehr als 38 Kilometer pro Stunde ergeben. Das haben wir in allen Gebieten erreicht.»

An einzelnen Orten werde dieser Wert gar unterschritten, darüber war er nirgends.

Die Bevölkerung hält sich vorbildlich ans neue Tempo

Das bedeutet, dass auch in Zukunft auf bauliche Massnahmen verzichtet werden kann. Hätten sich die Verkehrsteilnehmenden nicht ans neue Tempolimit gehalten, hätte man Hindernisse wie grosse Blumentöpfe oder Schwellen auf den Strassen einbauen müssen.

Genau solche Massnahmen fürchteten viele Murianerinnen und Murianer, als 2006 das erste Tempo-30-Projekt an der Gemeindeversammlung gescheitert ist. Die erste Umsetzung einer Tempo-30-Zone in Muri erfolgte bei der Umgestaltung der Marktstrasse im Jahr 2006. Eine flächendeckende Einführung des niedrigen Tempolimits auf allen Gemeindestrassen scheiterte im selben Jahr an der Sommergemeindeversammlung.

In den darauffolgenden Jahren sind immer wieder Leute, vor allem Eltern, an den Gemeinderat gelangt, die sich trotzdem eine Temporeduktion wünschten. «Vor allem im Bereich Badweiher, wo viele Kinder unterwegs und die Strassen unübersichtlich sind», sagt Stöckli. Aus diesem Grund wurde in diesem Gebiet Wey auf der Kirchbühl-, der Badweiher-, der Heidegger- und der Zurlaubenstrassse sowie auf dem Mattenweg zwischen 2011 und 2014 eine Teilumsetzung von Tempo 30 vorgenommen.

Milly Stöckli ist froh, dass das Projekt in der Bevölkerung gut ankommt. Melanie Burgener (16.12.2020)

Doch auch Betroffene aus anderen Dorfgebieten, wie beispielsweise solche in der Nähe des Rösslimattschulhauses, wünschten sich eine Verlangsamung im Verkehr. Weil das rauspicken einzelner Strassen aber nicht in Frage gekommen wäre, – «das hätte auch der Kanton nicht bewilligt» – habe man 2017 ein Gesamtkonzept erarbeitet, wie Stöckli erklärt. Darin wurden die Bach-, die Gammerstall-, die Spital-, die Grindel- und Teile der Vorderweystrasse von der Reduktion ausgeklammert. Stöckli ergänzt: «Wir wollten nicht zehn Jahre später einfach das gleiche Konzept wie 2006 vor die Gemeinde bringen.»

Einsprachen gab's nur gegen den Standort der Signalisationstafeln

Dieses neue Konzept konnte in den vergangenen drei Jahren umgesetzt werden. In insgesamt acht Gebieten wurden Tempo-30-Tafeln aufgestellt und Bodenmarkierungen angebracht. Vorgestellt wurde das Projekt der Bevölkerung aber nicht als separate Vorlage, sondern als Posten im damaligen Budget integriert.

Valmir Kurtisi, Leiter des Bereichs Tiefbau/ Umwelt, erklärt, dass die Bevölkerung so die Möglichkeit gehabt hätte, bei zwei verschiedenen Gelegenheiten Einsprache zu machen. «Einmal, als über das Budget abgestimmt wurde und dann auch als das Projekt nach der Begutachtung des Kantons öffentlich aufgelegen ist.» Einsprachen habe es sieben gegeben, hauptsächlich gegen die geplanten Standorte der Tempo-30-Tafeln.

Diese konnten alle geklärt und mit dem Abschluss des Projektes ein weiterer Meilenstein in der Murianer Verkehrsplanung erreicht werden. Und das sogar mit einer positiven Abrechnung: Statt der vorgesehenen 162'000 wurden nur rund 145'000 Franken für die Umsetzung benötigt.