Muri 44 Wohnungen und zwei Igelfamilien: So viel Gärtnerherz steckt in der neuen Überbauung «Hortensie» Ihre Herzen werden immer fürs Gärtnern schlagen. Trotzdem haben Miriam und Udo Wanninger aus Muri ihr Geschäft im Zentrum des Dorfes aufgegeben um Wohnungen zu bauen. Ihre Leidenschaft für Pflanzen lebt im Namen der Überbauung «Hortensie» und im Blumenladen «Bluemestruss» weiter.

Udo und Miriam Wanninger verlegen ihr Blumengeschäft «Bluemestruss» in ein Provisorium bis sie den Neubau beziehen können. Alex Spichale

Warmes Sonnenlicht durchflutet den hohen Raum an der Luzernerstrasse 91 in Muri. Von den noch frischen Temperaturen draussen ist hier drin nichts zu spüren. Die vielen kleinen Blumengestecke und die blühenden Tulpen in hellen Farben künden das Ende der Winterruhe an.

Miriam Wanninger richtet die Blumen und Dekoartikel auf einem der Holztische zurecht. Sie freut sich, dass sie ihren Kundinnen und Kunden nun wieder eine blühende Frühlingspracht verkaufen kann – auch wenn das Angebot in diesem Jahr etwas kleiner ausfallen muss. «Viele Blumen und Pflanzen müssten wir um diese Jahreszeit draussen anbieten und lagern können. Doch leider fehlt uns an diesem Standort dafür eine bedeckte Aussenfläche», sagt sie.

In ihrem vorherigen Geschäft im Zentrum von Muri war der Platz dafür gross genug. Doch haben Miriam und Udo Wanninger sich 2019 dazu entschlossen, den Gärtnereibetrieb «Blumen Wanninger» aufzugeben, die Gewächshäuser abzureissen und stattdessen eine neue Wohnsiedlung zu bauen. «Der Druck der Grossbaumärkte wie Hornbach oder Bauhaus ist einfach zu gross. Wir wollten unser Geschäft aufgeben, so lange wir es noch können und nicht müssen», sagt Udo Wanninger.

Der «Bluemestruss» zieht wieder ins Zentrum zur Hortensie

Ihren Blumenladen möchten die Wanningers aber trotzdem behalten – und er soll auch wieder zurück ins Zentrum des Dorfes ziehen. Denn am alten Standort neben dem Café Kreyenbühl entstehen momentan drei Wohnblöcke mit 33 Miet- und 11 Eigentumswohnungen. Auch drei Geschäftsräumlichkeiten wird es in den Häusern geben, in einem davon zieht der «Bluemestruss» ein.

Die Überbauung wird den klingenden und zum Geschäft passenden Namen «Hortensie» tragen. Passend dazu wird auch die Umgebung gestaltet. «Als Gärtner ist es mir ein grosses Anliegen, dass um die Wohnungen herum keine Stein- und Rasenwüste entsteht», betont Udo Wanninger und ergänzt:

«Es wird eine Parkanlage mit vielen verschiedenen Hortensienarten geben.»

Wo früher die Gärtnerei Wanninger in Muri stand, klafft heute eine grosse Baugrube. Es entstehen drei Wohnblöcke und ein neuer Blumenladen. Alex Spichale

Das soll die Biodiversität fördern, von der einheimische Tiere profitieren können. «In unserer Gärtnerei haben zwei Igelfamilien gewohnt. Bevor wir das Gebäude abrissen, habe ich sie bei einem Nachbar unterbringen können. Sie sollen wieder in die Siedlung zurückkehren», erzählt er. Auch eine Wieselfamilie war in zwischen den Pflanzen zu Hause, Wanninger hofft, dass auch sie ihren Weg zurück finden.

Weitere ökologische Massnahmen werden die Erdsondenheizung, die Fotovoltaikanlage sowie die Parkgarage mit einem grossen Angebot von Veloparkplätzen und Stromanschlüsse für Elektroautos sein.

Moderne und günstige Wohnungen samt Gemüsebeet

Wer in der «Hortensie» eine Wohnung im Parterre bezieht, kann sich freuen: Die künftigen Bewohnenden erhalten Unterstützung bei der gewünschten Gartengestaltung. «Die Gärten sind mit etwa 12 Quadratmeter eher grosszügig ausgelegt. Wer möchte, dem legen wir darin beispielsweise ein Gemüsebeet an. Seit Corona ist das sogenannte ‹urban gardening› vor allem bei jungen Leuten zum Trend geworden», sagt Udo Wanninger. Seine Frau Miriam ergänzt:

«Und wer etwas anderes, zum Beispiel nur einen Rasen möchte, der darf das selbstverständlich auch.»

Ein solches Wohnangebot in unmittelbarer Nähe von Einkaufsmöglichkeiten, dem Bahnhof und in der Nähe des Autobahnanschlusses und den Städten Aarau, Zug und Luzern scheint gefragt zu sein. «Die Eigentumswohnungen haben wir im vergangenen Mai innerhalb einer Woche alle verkaufen können und auch für die Mietwohnungen haben wir regelmässige Anfragen», so Udo Wanninger.

Auch im Übergangslokal an der Luzernerstrasse 91 in Muri haben die Wanningers ein grosses Angebot an Blumensträussen. Alex Spichale

Eine Attika- und eine Parterrewohnung seien aber unterdessen wieder frei zum Verkauf und auch für zwei Geschäfte gäbe es noch Räumlichkeiten zu vermieten. Das Paar macht sich keine Sorgen, dass es auch dafür noch Mieterinnen und Mieter finden werden. «Wir kennen das Überangebot an Wohnungen in der Region. Deshalb wollen wir moderne aber günstige Wohnungen anbieten, damit wir auch dem Preisdruck standhalten können», sagt er.

Die Wohnungen werden wie auch das Blumengeschäft zwischen Sommer und Herbst des kommenden Jahres bezugsbereit sein. Bis dahin freuen sich Miriam und Udo Wanninger, dass die Bevölkerung sich unterdessen an ihr kleines Übergangslokal gewöhnt hat und den Weg regelmässig ins Industriegebiet auf sich nimmt.