Muri 25-Jähriger verliert Kontrolle über Auto – und bleibt im Treppenabgang stecken In Muri ist ein Autofahrer im Treppenabgang steckengeblieben. Verletzt wurde niemand. Es entstand jedoch Sachschaden und der Mann musste seinen Führerausweis abgeben.

Am Auto und an der Treppe entstand Sachschaden. Kapo Aargau

Der 25-Jährige war kurz vor Mitternacht mit seinem Mazda auf der Industriestrasse in Muri unterwegs, als der die Kontrolle über sein Auto verlor und eine Treppe hinunterrollte.

Der Lenker blieb unverletzt und konnte den Mazda selbstständig verlassen, heisst es in einer Mitteilung der Aargauer Kantonspolizei. Am Auto wie auch an der Treppe entstand jedoch Sachschaden.

Warum es zum Unfall kam, ist noch unklar. Die zuständige Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet und ordnete eine Blutprobe an. Den Führerausweis musste der 25-Jährige zuhanden der Entzugsbehörde abgeben.

