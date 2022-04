Mühlau Ein «Brass Booster» und eine brandneue Uniform: Die Musikgesellschaft Mühlau ist mit einem neuen Programm zurück Am 8. und 9. April lädt die Musikgesellschaft Mühlau zu ihrem Jahreskonzert unter dem Motto «Brass Booster» ein. Den Auftakt am Freitag macht die Nachwuchsband ABM Brass Junior.

Am Probewochenende bereitete sich die Musikgesellschaft Mühlau auf ihr Jahreskonzert vor. zvg

«Brass Booster» lautet das diesjährige Motto des Jahreskonzertes von der Musikgesellschaft Mühlau, das die Besuchenden mit einem Programm voller Highlights aus der Brassband-Welt begeistern soll, wie die Gesellschaft in einer Mitteilung verspricht.

Das Konzert, das am 8. und 9. April in der Mehrzweckhalle der Gemeinde stattfindet, wird am Freitag von der regionalen Nachwuchsband ABM Brass Junior unter der Leitung von Lukas Isler eröffnet. Im Anschluss gibt die Musikgesellschaft unter der Direktion von Guillermo Casillas Stücke wie «Transformers Prime», «Punchinello» oder «Let's Get Loud» zum Besten.

Zu bestaunen gibt es an den beiden Konzerten aber nicht nur die musikalische Darbietung, sondern auch die neue Uniform der Musikantinnen und Musikanten. Denn nach stolzen 39 Jahren wurde diese im vergangenen Jahr ersetzt. «Leider konnten wir das Fest dazu nicht wie geplant im grossen Stil durchführen. Coronabedingt durften wir nur vereinsintern unsere Uniform in der Kirche segnen lassen», schreibt die Musikgesellschaft.

Zusätzlich zum Konzertprogramm gibt es ein Nachtessen und im Anschluss eine Cüplibar. Am Freitag erhalten AHV-Bezüger und schulpflichtige Kinder freien Eintritt zum Konzert. Die Besuchenden können ihre Tickets online reservieren. Die Veranstaltungen beginnen um 20.15 Uhr. (az)