Mühlau Ein Autofahrer raste mit 100 km/h durch Mühlau – und wurde prompt geblitzt Am 12. Mai kamen der Regionalpolizei Muri gleich 14 Autolenkende vor die Kamera, die im Mühlauer Innerortsbereich viel zu schnell unterwegs waren. Und zwar so schnell, dass sie bei der Staatsanwaltschaft angezeigt werden mussten. Einem wurde sofort der Führerausweis entzogen.

In Mühlau mussten an einem Morgen 14 Autolenkende bei der Staatsanwaltschaft angezeigt werden, weil sie so schnell fuhren. zvg

Am 12. Mai führte die Regionalpolizei (Repol) Muri in Mühlau eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Diese wird für mehrere Autolenkende sehr teuer. Dabei hat die Repol nicht etwa abends Rasern und Autoposern nachgejagt. Es war morgens zwischen 10 und 12 Uhr. Und zwar im 50er-Bereich.

Renato Orsi, Chef der Repol Muri, schreibt in einer Medienmitteilung: «Von den 222 gemessenen Fahrzeugen war rund ein Drittel zu schnell unterwegs. 14 Fahrzeuge fuhren so schnell, dass sie an die Staatsanwaltschaft angezeigt werden müssen.»

Ein Personenwagen wurde mit einer Bruttogeschwindigkeit von 100 km/h gemessen. Mit Abzug der Messtoleranz von 5 km/h war der Fahrzeuglenker 45 km/h zu schnell unterwegs. «Der Führerausweis wurde zu Handen der Administrativbehörde abgenommen, der Fahrzeuglenker muss mit einem Führerausweisentzug und einer Geldstrafe rechnen», schreibt Orsi weiter.

Knapp am Rasergesetz vorbei

Damit ist jener Autofahrer ganz knapp am Rasergesetz entlanggeschrammt. Wer nämlich innerorts mindestens tempobereinigte 50 km/h zu schnell fährt, hat mit erheblich schwereren Folgen zu rechnen. «Wer sich des Rasens schuldig macht, wird mit einer Freiheitsstrafe von einem bis zu vier Jahren bestraft. Das Gericht kann ausserdem die Einziehung des Motorfahrzeugs anordnen und das Fahrzeug anschliessend verkaufen oder verschrotten», heisst es auf der Website von Roadcross, der Stiftung, die sich aus der Vereinigung für Familien der Strassenopfer gegründet hat.

Ausserdem fassen sie zusammen: «Rasen hat einen Entzug des Fahrausweises von mindestens zwei Jahren zur Folge. Nach diesen zwei Jahren kann der Ausweis nur mit einem positiven verkehrspsychologischen Gutachten zurückerlangt werden.» Da der Fahrer tempobereinigt aber «nur» 45 km/h zu schnell war, gilt er laut Gesetz noch nicht als Raser.