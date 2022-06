Mühlau Eigentlich wollten sie nur ein Wochenende unter Freunden feiern – daraus wurde das grösste Metal-Open-Air des Freiamts Jahrelang pilgerte die Gruppe um Adi Mettler und Silvana Sachs zusammen ans Open Air Greenfield. Weil es wegen Corona ausfallen musste, wollten sie ihr eigenes kleines Konzertwochenende feiern: das Mettlerfield. Doch mit solchem Erfolg hätten sie nie gerechnet. Vom 23. bis 26. Juni findet es nun zum dritten Mal statt. Seine Geschichte ist kaum zu glauben.

So idyllisch und klein sah der Zeltplatz beim allerersten Mettlerfield-Festival in Mühlau 2020 aus. Die drei Konzerte fanden in der Scheune statt. Bild: zvg

Am Anfang waren sie enttäuscht. Die Gruppe von Freunden rund um Adi Mettler und Silvana Sachs wollte wie jedes Jahr ans Interlaker Open Air Greenfield. Doch Corona machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. «Da wir uns das Wochenende sowieso freigehalten hatten, wollten wir zu Ehren des Greenfields stattdessen ein eigenes kleines Festival-Wochenende feiern», erinnert sich Sachs.

In der Scheune von Mettlers Eltern, wo die Freunde schon oft kleine Partys gefeiert hatten, sollte das Mettlerfield steigen. «Wir zelteten draussen auf der Wiese, genau wie beim Greenfield. Wir trommelten drei befreundete Bands zusammen und zeichneten sogar von Hand ein Logo, das jenem des Greenfields glich. Es sollte ja ein Fest zu Ehren des abgesagten Greenfields sein», erzählt sie lachend.

Das erste Mettlerfield fand 2020 noch mit drei Bands in der Scheune statt, die ein Jahr später abbrannte. Bild: zvg

Die Kunde vom kleinen Metal-Wochenende sprach sich schnell herum. «Wir hatten mit 20, vielleicht 30 Leuten gerechnet. Am Ende waren es gegen 100. Dabei hatten wir überhaupt keine Werbung gemacht», getraut sich Sachs kaum zu sagen.

Im Jahr darauf wurde das Greenfield erneut wegen Corona abgesagt. «Beim ersten Mettlerfield war die Stimmung so grossartig, dass wir ein zweites organisieren wollten.» Diesmal planten die Freunde etwas grösser, mit neun statt drei Bands. Aber was dann kam, hätten sie in ihren schlimmsten Albträumen nicht erahnen können.

Die Mettlerfield-Scheune ging in Flammen auf

Im März 2021, etwa zwei Monate, bevor das zweite Mettlerfield über die Scheunenbühne gehen sollte, brannte ebenjene Scheune bis auf die Grundmauern nieder. «Man geht davon aus, dass der Auslöser ein technischer Defekt bei einer Kühltruhe war», erinnert sich Sachs. «Das warf natürlich all unsere Pläne über den Haufen.»

Das Mettlerfield-Areal ist nicht gross, darum sollen auch nicht mehr als 400 Eintritte verkauft werden. Es soll seinen familiären Charakter behalten. Hinten rechts sieht man noch die abgebrannte Scheune. Bild: zvg

Aufhalten liessen sich die Metal- und Rockfans hingegen nicht. «Adis Eltern stellten uns die Wiese neben der Scheunenruine zur Verfügung. Also organisierten wir stattdessen ein Open-Air-Festival», erzählt Silvana Sachs fröhlich. «Die beiden sagten, es sei zwar nicht ihre Musik, aber sie freuten sich, dass wir etwas auf die Beine stellten.» Seither helfen Brigitte und Franz Mettler überall tatkräftig mit.

«Wir hatten viel Glück», berichtet die Organisatorin. «Die Firma Abtsound Eventtechnik aus Boswil stellte uns eine richtig grosse Bühne zu einem sehr günstigen Preis zur Verfügung. Und viele, die beim ersten Mal dabei gewesen sind, starteten eine Spendenaktion zu Gunsten des Mettlerfields.»

Um Mitternacht wurden die Masken verbrannt

Damals galten strenge Richtlinien vom BAG. Aber genau am Mettlerfield-Wochenende 2021 wurden diese aufgehoben. Sachs erinnert sich lachend: «Am Freitagabend mussten noch alle Masken tragen und bei den Konzerten sitzen. Am Samstag war die Grenze, ab dann galten die Regeln nicht mehr. Darum verbrannten wir genau um Mitternacht die Masken und warfen die Stühle zur Seite.»

Am Freitag musste das Publikum 2021 noch sitzen und Masken tragen. Genau um Mitternacht wurden diese Regeln aufgehoben. Bild: zvg

Dieses Jahr gelten keine Einschränkungen mehr. «Wir möchten aber dennoch nicht mehr als 400 Leute auf dem Gelände haben. Einerseits ist der Platz begrenzt, andererseits soll es seinen familiären Charakter behalten.» Apropos familiär: «Natürlich sind auch Familien willkommen. Für kleine Kinder haben wir einige Ohrenschützer, die wir verleihen.»

Die Regionalpolizei ist vom Schallschutzkonzept überzeugt

Dieses Jahr soll aus dem kleinen Fest für Freunde zum ersten Mal ein richtiges Open Air werden. «Wir haben ein neues Logo kreiert, auf dem die Coronamaske nicht fehlen darf. Denn ohne Corona hätten wir nie mit dem Mettlerfield angefangen», lacht Silvana Sachs.

«Am Donnerstag gibt es ein Beizlifäscht, der Eintritt ist gratis, und das Mühlauer Handörgeli-Duo Betschert spielt auf. Mit dem Abend wollen wir uns bei der Bevölkerung für ihr Verständnis bedanken.» Am Freitag und Samstag spielen total zwölf Bands, darunter die Freiämter Metalcore-Band Final Story, die noch vor einer Woche tatsächlich am Greenfield auf der Bühne stand.

Mit zwölf Bands wird das Mettlerfield zum grössten Rock- und Metal-Festival des Freiamts. Bild: zvg

So wird das Mettlerfield zum «grössten Rock- und Metal-Open-Air im Freiamt», wie das mittlerweile zehnköpfige OK stolz auf der Website schreibt. Der Zeltplatz ist gratis, und auch für das leibliche Wohl – inklusive veganen Möglichkeiten – ist gesorgt.

Und: Die Mühlauer können beruhigt sein. «Wir haben die Bühne so gestellt, dass der Sound vom Dorf weg schallt. Ausserdem haben wir hinter der Bühne eine grosse Wand aus Strohballen gestapelt. Die Regionalpolizei hat das abgeklärt, die Experten sagen, einen besseren Schallschutz könnten wir gar nicht bauen.»