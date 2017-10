«Der Gemeinderat wird beauftragt, dem Einwohnerrat einen Bericht und Antrag vorzulegen mit dem Ziel, die Grüngut-Entsorgung zu privatisieren. Zu diesem Zweck ist auch das Abfall-Reglement zu ändern.» – Das die Forderung einer Motion, welche der damalige CVP-Einwohnerrat Franz Wille im Januar 2016 eingereicht hat. Der Vorstoss war von 22 Personen mitunterzeichnet worden.

Im April beauftragte der Gemeinderat die Abteilung Planung, Bau und Umwelt damit, entsprechende Vorabklärungen zu tätigen, und stellte sich in der Folge gegen eine Überweisung der Motion. Der von der Abteilung erstellte Vorbericht belege, dass ein solches Vorhaben nicht so einfach zu realisieren sei. Es bestünden «grosse Unklarheiten zu rechtlichen Fragen und zur Haftung der Gemeinde sowie Vorbehalte gegenüber der Praxistauglichkeit». Die Behörde war jedoch bereit, den Vorstoss als Postulat entgegenzunehmen.

Der Einwohnerrat wischte die Bedenken des Gemeinderates vom Tisch und überwies die Motion trotz dessen Widerstand deutlich. Jetzt zeigt sich, dass die Vorbehalte der Behörde keineswegs aus der Luft gegriffen waren. Die Umsetzung der Motion ist deutlich schwieriger als erwartet, das belegt der inzwischen vorliegende Bericht und Antrag des Gemeinderates klar.

Sehr komplexes Unterfangen

In seiner Vorlage zeigt der Gemeinderat auf zehn Seiten auf, wie komplex ein solches Unterfangen ist. Beziehungsweise, wie komplex es wäre, denn er kommt in seiner Endbetrachtung zum Schluss, dass er auf eine Privatisierung der Grüngutentsorgung verzichten will.

Die Hürden sieht die Behörde vor allem auch im rechtlichen Bereich. Dabei stützt er sich auf eine Einschätzung der kantonalen Fachstelle für Umwelt und Energie. Sie erachtet eine Privatisierung zwar grundsätzlich als möglich, gibt aber zu Bedenken, dass sich dabei erhebliche rechtliche Probleme stellten und der Regulierungsaufwand einen allfälligen Nutzen stark mindern würde.

Stattdessen soll jetzt im Rahmen einer Gesamtrevision des Abfall-Reglements, welches aus dem Jahr 2001 stammt, ein Gebührenmodell erarbeitet werden, mit dem die Entsorgung aller Abfälle verursachergerecht finanziert würde.

Aktuelle Lösung ist ungesetzlich

Damit sagt der Gemeinderat auch, dass er den mittlerweile fünften Anlauf zur Einführung einer Grüngutgebühr in Wohlen plant (siehe unten). Obwohl jetzt schon klar ist, dass dem Vorhaben erneut starker Widerstand erwachsen wird, ist er dazu auch verpflichtet. Gemäss der kantonalen Verordnung zum Einführungsgesetz Umweltrecht müssten seit Ende 2011 verursachergerechte Gebühren auch für die Entsorgung des Grünguts erhoben werden. Dass diese nach wie vor über Steuergelder finanziert wird, ist ungesetzlich. Bisher hat der Kanton allerdings noch keine säumige Gemeinde dazu gezwungen, ihr Abfallreglement anzupassen.