Chappe-Obig An der Vorfasnacht in Muri ist Mützetragen Pflicht.

Chesslete In einigen Freiämter Dörfern beginnt die Fasnacht am Schmutzigen Donnerstag mit Lärm. In einigen Gemeinden heisst das Chesslete, in anderen Morgestraich.

Beizenfasnacht gibt es fast überall. In den Fasnachts-Stadtteilen von Muri (Adelburg, Neuenburg und Wien) ist sie besonders ausgeprägt. Ebenso in Villmergen, wo wie in Muri Schnitzelbänke und Sketches präsentiert werden.

Dorfplatzfasnacht Diese ist vor allem in Niederwil und Villmergen ausgeprägt. In Villmergen hat der erste Anlass bereits am 15. Februar stattgefunden, am Fasnachtssonntag (3. März) steigt der nächste. In Niederwil wird jeweils am Schmutzigen Donnerstag, ab 18 Uhr, ein kunterbuntes Fasnachtsprogramm mit vielen Attraktionen präsentiert.

Ehrenamt In einigen Gemeinden wird jedes Jahr der höchste Fasnächtler gekürt: In Wohlen ist das der Ehrenkammerer, in Niederwil der Ehrenschränzer, in Sarmenstorf und Hägglingen der Zunftmeister. In Berikon wäre es der Ehrenhexenmeister, doch den gibt es dieses Jahr nicht (siehe unter Berikon).

Fasnachtsgesellschaften gibt es im Freiamt wie Sand am Meer. Sie sind nicht überall gleich organisiert. Teils sind es althergebrachte Zünfte, teils aber auch nur kleine Cliquen aus den Quartieren. Viele sind als Vereine organisiert und das ganze Jahr über aktiv, andere nur an der Fasnacht.

Güüggen Mit ausgekochten Kuhhörnern werden die Villmerger am Schmutzigen Donnerstag um vier Uhr morgens geweckt. Der Brauch dient der Vertreibung der Wintergeister. Am Brauch teilnehmen dürfen jeweils nur die exakt 50-jährigen Frauen und Männer, die in Villmergen wohnen oder dort aufgewachsen sind.

Greenhorn Die neuen Mitglieder der Joner Gugge Näbelgeischter müssen sich erst eine Weile beweisen. In dieser Zeit tragen sie ein Greenhorn am Hals.

Heego! Naro! Wyss ond rot – Pio Nur für Kinder, die diesen Vers durch die Stadt rufen, gibt es an der Usrüerete in Bremgarten, die von der Spitelturmclique organisiert wird, Schoggi und Orangen.

Heumüeterli wurden einst die Fasnachtsnarren benannt. In Wohlen wird im Restaurant Schützenhof mit dem Heumüeterli-Ball noch jedes Jahr an diese Tradition erinnert.

Inthronisation heissen die Anlässe, an denen die Fasnachtsoberhäupter(siehe E wie Ehre) gekürt werden und vorübergehend die Regierung übernehmen.

«Juhui, gäll, Du kennsch mi ned», haben die Masken früher in den Ballsälen gerufen. Heute werden sie von den lauten Stimmungsbands und Guggenmusiken meist übertönt. Und nicht zuletzt auch deshalb gibt es an den Bällen heute leider immer weniger Masken.

Kreiselschmuck Die Stiefeliryter sind für ihren kreativen Kreiselschmuck in Muri bekannt. Dieses Jahr zieht eine riesige Geburtstagstorte die Blicke auf sich. Die Stiefeliryter sind 50 Jahre alt geworden und feiern das Jubiläum entsprechend.

Kinderumzug Kinderumzüge gibt es in vielen Gemeinden, die grössten finden in Wohlen, Villmergen und Sins jedes Jahr statt. In Wohlen gibt es am Umzug von Schmutzigen Donnerstag erstmals zwei Sorten Wienerli – solche mit Schweine- und solche mit Geflügelfleisch. In Villmergen findet der Kinderumzug traditionell am Fasnachtsdienstag (dieses Jahr am 5. März) statt.

Kostümverleih Fasnachtsbegeisterte Freiämterinnen und Freiämter haben meist eine Kiste mit Fasnachtsutensilien im Keller oder Estrich. Alternativ gibt es Kostümverleihe in der Region oder die Drogerie Stutz in Sarmenstorf mit dem wohl grössten Angebot an Fasnachtsutensilien im Freiamt.

Lachen, fröhlich sein und allerlei Schabernack treiben – das ist der eigentliche Sinn der Fasnacht. Er ist allerdings auch im Freiamt da und dort in den Hintergrund gerückt und vom reinen Partymachen und «Lampefüllen» abgelöst worden.

Maskenreunion Das gibt es nur in Muri. An diesem Anlass ziehen die Schnitzelbänkler durch die Beizen. Jede der drei Fasnachtsgesellschaften hat dabei ihre eigene Route.

Mehlsuppe Die gibt es immer am Fasnachtsdienstag in Sarmenstorf. Gekocht und im ganzen Dorf verteilt von der Fasnachtsgesellschaft Variété, soll sie die Närrinnen und Narren für die letzte lange Nacht stärken.

Narrenrallye abgasfrei In jedem zweiten Jahr findet in Bremgarten eine Rallye mit handangetriebenen Gefährten statt. Diese Veranstaltung wird alternierend zum Fasnachtsumzug organisiert, der ebenfalls nur jedes zweite Jahr durch das Städtchen führt.

Nachtumzug Eine Erfindung der Häggliger Hächlezunft. Er findet alle 24 Monate statt, das nächste Mal am 15. Februar 2020 zum 12. Mal. Weil die Idee so toll ist, haben sie andere Freiämter Fasnächtler bereits kopiert. In Boswil findet am Schmutzigen Donnerstag, 28. Februar, der nächste Nachtumzug statt.

Narrenblätz Bei dieser speziellen Fasnachtsverpflegung handelt es sich um ein Sandwich mit einem warmen Schnitzel zwischen zwei Scheiben Brot.