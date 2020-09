Montessori-Schule: «Dieses Projekt könnte den Weiler kaputt machen»

Die Italienerin Maria Montessori (1870 bis 1952) hat die Montessori-Pädagogik ab 1907 entwickelt. Das Kind und dessen Individualität werden dabei in den Mittelpunkt gestellt. Die Montessori-Methode konzentriert sich als Pädagogik auf die Bedürfnisse, Talente und Begabungen des einzelnen Kindes. Der kindliche Entwicklungsprozess gliedert sich nach Montessori in drei Phasen: Erstes Kindheitsstadium (0 bis 6 Jahre), Zweites Kindheitsstadium (6 bis 12 Jahre) und Jugendalter (12 bis 18 Jahre).

Das Kind soll als «Baumeister seines Selbst» gelten. Als Grundgedanke der Montessori-Pädagogik gilt die Aufforderung «Hilf mir, es selbst zu tun». Montessori-Lehrer sind der Meinung, dass Kinder am besten in ihrem eigenen Rhythmus und auf ihre eigene Art den Schulstoff lernen. (az)