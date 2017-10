Dem Baubeschluss ging ein Projektwettbewerb voraus, für den der Souverän im November 2011 einen Betrag von 120'000 Franken bewilligte. Im November 2013 gab die Jury das Siegerprojekt bekannt: «Ursus» vom Architekturbüro Gredig Walser in Chur. Somit konnte die Gemeindeversammlung im Juni 2014 den Planungskredit von 385 000 Franken genehmigen.

Das neue Fischbach-Gösliker Gemeindehaus zeigt sich als ausdrucksstarkes Gebäude mit einer einprägsamen Gebäudeform, inspiriert von der Form alter Bauernhäuser der Region. Ein grosszügig bemessener Vorplatz mit Parkmöglichkeiten und Sammelstelle schafft einen öffentlichen Aussenraum. Der Platz soll dem Haus genügend Raum geben und der Bevölkerung als Ort für verschiedene Anlässe dienen. Die Wettbewerbsjury hatte damals erkannt: «Der Neubau strahlt ganz die Kraft aus, den Startpunkt für ein Zentrum zu bilden.»

Ein Saal unter dem Dach

Vom Vorplatz aus betritt man das Gemeindehaus und gelangt in die Empfangshalle, von wo der Zutritt zu den Schaltern der Gemeindekanzlei und der Abteilung Steuern/Finanzen erfolgt. Eine breite, zweiläufige Treppe führt ins Obergeschoss, wo ein kleines Sitzungszimmer, der Aufenthaltsraum, Reservebüros und Archivräume galerieartig erschlossen sind. Die zentrale Halle, die sich über zwei Stockwerke erstreckt, verbindet die beiden Geschosse räumlich zu einer Einheit. Was sich zuoberst, unter dem Dach, befindet, ist ein grosszügig dimensionierter Raum, geeignet für Sitzungen in einem grösseren Personenkreis oder für andere Veranstaltungen wie Seminare oder Apéros. An ihrer Versammlung vom Mai 2016 haben übrigens die Ortsbürger von Fischbach-Göslikon beschlossen, der Einwohnergemeinde 100 000 Franken für die Einrichtung, Beleuchtung, Technik und Ausstattung dieses Saales zur Verfügung zu stellen.

Die Schale des Neubaus, der über Minergie-Standard mit Wärmepumpe (Erdsonde) verfügt, besteht aus einem warmweiss eingefärbten Beton. Die Fenster sind – wie Augen – tief in die massiven Aussenwände der Fassade eingelassen. Im Gebäude werden die aus Holz gefertigten Schalter, Türen und Innenfenster im Zuge des Innenausbaus wie Füllungen in die Öffnungen der weiss eingefärbten Betonwände eingelegt.

Auf dem Dach des Gemeindehauses befindet sich eine Photovoltaikanlage, an welche die Elektra-Genossenschaft einen Betrag von 90'000 Franken leistet. «Leider beteiligt sich der Kanton nicht an den Kosten für die Minergie-P. Gebaut wurde trotzdem nach diesem Standard, da dies bereits so geplant wurde. Auf eine Zertifizierung wird jedoch verzichtet», erklärte Guido Schüepp, der für das Bauwesen im Dorf zuständigen Gemeinderat, zu diesem Punkt. Und weiter hielt er fest, dass die geplante Entsorgungsstelle nicht gebaut wird: «Durch die Verschiebung wurde der Standort ungünstig und war aus Sicht des Gemeinderats und der Kommission zu teuer.»