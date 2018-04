Das Funktionsprinzip einer Wildwarnanlage ist einfach: Sensoren am Waldrand registrieren Wildtiere ab einer Risthöhe von etwa 20 Zentimetern. Wird ein Tier erfasst, blinken an der Strasse montierte Warnsignale, und die Höchstgeschwindigkeit auf dem betreffenden Abschnitt wird für kurze Zeit reduziert. Im Aargau sind bisher vier solcher Anlagen in Betrieb: zwei in Murgenthal, eine in Sisseln und eine zwischen Seon und Schafisheim. Der Erfolg ist durchschlagend. Seit die Anlagen in Betrieb sind, hat es auf all diesen Strecken kaum mehr Unfälle mit Wildtieren gegeben. In Murgenthal, wo früher fast wöchentlich ein Wildtier totgefahren wurde, waren es in den vergangenen sieben Jahren noch zwei. (to)