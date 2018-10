Wenn der Herbst langsam in den Winter übergeht und die Temperaturen fallen, hat man es gerne mollig-warm. So wäre eine sinnvolle Beschäftigung für einen verregneten Herbsttag doch, etwas Kuschliges selbst zu stricken. Zubehör, fachkundige Beratung und die richtige Wolle in den Trendfarben der Saison, nämlich Senfgelb und verschiedene Rosatöne, bietet das Stoff- & Wullehüsli in Muri.

Junge stricken immer mehr

Stricken würden Jung und Alt, aber die Jungen seien stark im Kommen, wissen die Wullehüsli-Mitarbeiterinnen aus Erfahrung. «Vor allem, wenn wir, wie jetzt, die Neuheiten schön im Schaufenster präsentieren, spricht das die Leute sehr an und sie greifen viel eher zur Stricknadel», wie Hedy Etterlin fachkundig erklärt. Im Stoff- & Wullehüsli wird aber nicht nur gestrickt und gehäkelt, sondern auch viel genäht: Dreimal in der Woche finden am Abend Nähkurse statt, und eine vielfältige Auswahl an Stoffen hat der kleine Laden auch zu bieten. Und wenn mal ein Knäuel Wolle zu viel gekauft wurde, gehört es beim Stoff- & Wullehüsli zum Service, dass man diesen zurückbringen darf. Auch wenn jetzt also die Sonne nicht mehr ganz so oft die Haut erwärmt, kann man mit warmen Farben und Materialien doch der aufkommenden Kälte trotzen – und sich die Mode auch ganz genau so kreieren, wie man sie im Laden eben nicht findet.