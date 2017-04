So wenige Striche wie möglich, die dennoch eine ganze Gefühlswelt ausdrücken können – das sind die Karikaturen des Künstlers Bernhard Sauter, vielen bekannt unter dem Pseudonym SUTOR. Insbesondere im «Tages-Anzeiger», im «Magazin» und in der Westschweizer Ausgabe der «Migros-Zeitung» erschienen seine Werke, die er zwischen 1981 und 1993 zeichnete. Nun werden sie in Buchform erhältlich sein. Seine Frau Eva Sauter Lemmenmeier (74), die heute in Fischbach-Göslikon wohnt, hat alle 500 Karikaturarbeiten aufgearbeitet, die bei ihr lagern. Aber nicht nur die öffentlichen Werke haben es in den 276 Seiten starken Band geschafft, auch ein paar Zeichnungen aus dem Privatleben der Sauters sind darin zu finden. «Er hat uns oft eine Freude gemacht, indem er uns kleine Zeichnungen dagelassen hat», berichtet Eva Sauter mit einem Lächeln und einem Blick, der weit in die Vergangenheit schaut. «Mit einem einzigen Strich konnte er aus einem herzigen Meitli eine Göre machen, unsere Tochter ist manchmal fast verzweifelt. Am Ende hat er ihr aber natürlich das herzige Meitli gezeichnet, das sie sich gewünscht hat.»

«Bei beiden Klick gemacht»

Das Paar lernte sich 1959 an einem Fest im Raum Schaffhausen kennen, wo beide aufgewachsen sind. «Damals waren wir noch katholisch, das ist lange her», erzählt Eva Sauter. «Seine Cousine hätte einen Pfarreiabend für 500 Leute organisieren müssen, und übergab ihm diese Aufgabe mit den Worten, er könne das doch sicher. Natürlich konnte er.» Sie lacht. «Er hat ein eigenes Theaterstück dafür geschrieben und inszeniert samt Dekoration und Kleidern, es war wahnsinnig für einen so jungen Mann.» Eine gemeinsame Freundin von Eva und Bernhard hatte bei dem Theater mitgewirkt und anschliessend beide zu einem Fest eingeladen. «Als wir uns dort begegneten, hat es bei uns beiden Klick gemacht.» 1964 heirateten sie und bekamen ein Jahr darauf ihre Tochter Manuela. Damals war Bernhard Sauter noch Architekt, «doch das war nicht der richtige Beruf für ihn, es war eine harte Zeit». Durch einen glücklichen Zufall kam er ins Filmgeschäft und wurde Filmarchitekt. Sein erster Film hiess «Die plötzliche Einsamkeit des Konrad Steiner». «Als Filmarchitekt war er für alles verantwortlich, was man im Film sieht, ausser für die Schauspieler», erklärt seine Frau. «Da begann die bessere Zeit.»

Familie Sauter war sehr fortschrittlich: In ihrem Familienmodell gehörten sie wohl schweizweit zu den Pionieren damals, Ende der 60er-Jahre. «Als es meinem Mann in der Architektur nicht mehr gut ging, beschlossen wir, dass wir beide jeweils halbtags arbeiten gehen, dann ist immer jemand von uns bei Manuela. Das kam besonders bei meinen Kolleginnen gar nicht gut an, sie beschimpften meinen Mann sogar. Aber für uns war es genau richtig.» Eva Sauter war Zeitschriften- und Buchherstellerin sowie Sekretärin bei angesehenen Firmen.

Worte von guten Freunden

Anfang der 70er-Jahre lernte Bernhard Sauter den heutigen Sektenexperten Hugo Stamm kennen. Gemeinsam betreuten sie über längere Zeit einen der ersten Drogensüchtigen Zürichs, den Sohn eines Freundes. So entstand eine gute Freundschaft zwischen den beiden. Neben Eva Sauter Lemmenmeier und ihrer Tochter Manuela Tschofen-Sauter hat daher auch Stamm einen Text über SUTOR verfasst, der im Buch zu finden ist: «Sein Leben gehörte dem künstlerischen Schaffen. Das Atelier war sein Kosmos», schreibt Stamm. «Ein Geist, der keine Schranken kannte oder akzeptierte. Kompromisse gab es nur im Privaten.»

Auch Kunstsammlerin Kristina Ericson schreibt über ihren Maler-Freund und Seelenverwandten. Und Jörg Riser, Redaktor der «Schaffhauser Nachrichten» und ebenfalls ein langjähriger Freund, entschuldigt sich am Ende seines Textes bei Eva Sauter: «Ich bin mir jetzt wirklich nicht sicher, ob mein Beitrag Deinen Vorstellungen entspricht. Es ist meine Art, sich vor Bernhard zu verbeugen, und womöglich sind mir da die Gäule durchgegangen.»

Am 7. November 1997 verstarb Bernhard Sauter aufgrund einer unheilbaren Krebserkrankung. 20 Jahre später hat es seine Frau geschafft, sein karikaturistisches Werk in ein Buch umzusetzen. Seine Malerei, Skulpturen und Plastiken leisteten ihr dabei Gesellschaft. «Diese aber auch noch in einem Buch zu verewigen, übersteigt meine Kräfte», sagt sie und freut sich, die Buchvernissage im Reusspark halten zu dürfen, dort nämlich, wo bei einer Ausstellung die Idee dafür entstanden ist.

Buchvernissage und Ausstellung am 5. Mai, 18 Uhr, Reusspark, Niederwil.