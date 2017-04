Nach 25 Jahren sei es nun höchste Zeit für eine Veränderung, konstatiert Meier. Die Becken bleiben bestehen, werden aber ausgekleidet, was wohl den empfindlichen Füssen der Badegäste sehr entgegenkommen dürfte. Die ganze Technik wird ebenfalls ausgewechselt, und es wird ein neues Restaurant geben, das im Winter von der neuen Kunsteisbahn genutzt wird. In dieser Saison wird der Restaurationsbetrieb noch einmal durch die Trinamo AG geführt, die Menschen, insbesondere Erwerbslosen und psychisch Beeinträchtigten, eine langfristige Reintegration in den Arbeitsmarkt und in die Gesellschaft ermöglicht.

Der Haupteingang der neuen Badi wird zur Eisbahn verlegt. Beim jetzigen Eingang werde es wohl noch ein Drehkreuz für Abo-Besitzer geben und ein kleines Satellitenrestaurant mit Glace und kleinen Snacks. «So müssen die Mütter mit den Kleinkindern im Planschbeckenbereich nicht bis ans andere Ende der Badi gehen, sollte der Gluscht kommt.»

Hoffen auf guten Sommer

Der Badmeister, der alles an seiner Tätigkeit schätzt, ist seit 24 Jahren im Amt. Beinahe halb so lang, wie die Wohler Badi nun schon besteht: Sie hat bereits 50 Jahre auf dem Buckel. Er freut sich auf einen guten Sommer mit schönem Wetter und vielen Badi-Besuchern. Vor allem aber unfallfrei soll er sein. Meier bereitet es Kummer, wenn über längere Zeit schlechtes Wetter herrscht: «Ich mag es nicht, wenn die Badi so menschenleer ist, der Kontakt zu den Badegästen liegt mir am Herzen.» In knapp drei Wochen geht es los, bis dann ist sicher auch der letzte Kärcher versorgt.