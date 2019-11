Mit Messer Volg überfallen – Fahndung nach Tätern läuft

Zwei bewaffnete Männer haben am frühen Donnerstagabend den Volg in Wohlen überfallen. Die Unbekannten bedrohten die Angestellten mit einem Messer und konnten mit einer kleinen Beute flüchten, wie Bernhard Graser, Mediensprecher der Aargauer Kantonspolizei, auf Anfrage sagt. Die Fahndung sei bisher erfolglos verlaufen.

Der Volg in Wohlen wird nicht zum ersten Mal Ziel eines Raubüberfalls. Bereits vor neun Jahren, im Sommer 2010, betrat ein vermummter Mann die Filiale mit einer Pistole bewaffnet. Auch damals konnte der Täter flüchten – und die Fahndung verlief zunächst ins Leere. Bis sich ein aufmerksamer Taxifahrer meldete, der von der Tat gehört hatte. Ein Mann war in Wohlen in sein Taxi gestiegen und wollte nach Basel fahren. Dem Taxifahrer fiel auf, dass sein Fahrgast dem Signalement des Täters ähnlich sah und informierte die Polizei. Diese konnte den Mann festnehmen.

