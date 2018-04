Mit dem Lastwagen jemanden zu überfahren, ist wohl der Albtraum eines jeden Chauffeurs. Köbi (Name geändert) hat ihn erlebt. Der 54-jährige Strassentransportfachmann ist mit mehr als zweieinhalb Millionen unfallfrei gefahrenen Lastwagen-Kilometern in 26 Jahren ein Routinier.

Und dann geschah das Unglück doch. Vor dem Bezirksgericht Bremgarten musste sich der Berufschauffeur verantworten, weil er mit seinem Lastwagen eine 91-jährige Fussgängerin überfahren hatte.

Er beliefert jede Woche mindestens zweimal die Filiale eines Grossverteilers in der Region und führt dort stets das gleiche Manöver durch: Bevor er seinen Auflieger rückwärts an die Laderampe steuern kann, muss er mit der ganzen Komposition zuerst ein paar Meter vorwärtsfahren.

Die Front des Sattelschleppers steht dabei jeweils absichtlich so, dass niemand vor dem Fahrzeug hin und her gehen kann; für die Fussgänger gibt es hinter dem Auflieger genügend Platz auf dem markierten Gehstreifen.

Köbi handelte an jenem verhängnisvollen Nachmittag im März vorigen Jahres wie immer: Blick in alle Rückspiegel, aus den Fenstern und auch nach hinten. Er stellte das Radio ab und schaltete das Kühlaggregat des Aufliegers aus, damit er sich auch akustisch voll auf sein Manöver konzentrieren konnte.

Just in dem Moment, als er niemanden im Bereich seines Fahrzeugs gesehen hatte und dann ein wenig nach vorne rollte, muss sich die betagte Frau mit ihrem Velo genähert haben. Sie befand sich im toten Winkel, war deshalb für Köbi nicht sichtbar, geriet samt Velo unter den Sattelmotorwagen und wurde etwa zwei Meter mitgeschleift. Auf der gegenüberliegenden Strassenseite beobachtete eine Zeugin den Vorfall. Durch ihr Winken und Zurufen hielt der Chauffeur an.

Das Unfallopfer eingeklemmt

Das Unfallopfer war unter dem Zugfahrzeug eingeklemmt und das Velo verkeilt. Die Seniorin erlitt erhebliche Verletzungen. Inzwischen hat sie sich glücklicherweise von den Folgen des Unfalls erholt. Köbi hat sich um sie gekümmert, mit ihr telefoniert und sie besucht.

Vor Gericht schilderte der Chauffeur, wie er sich beim Unfall gefühlt habe: «Es war gar nicht schön. Da geht einem viel durch den Kopf. Ich war froh, dass die Frau noch gelebt hat.»

«Mich trifft keine Schuld»

Ihm wurde einfache Verletzung der Verkehrsregeln vorgeworfen und mangelnde Aufmerksamkeit. Gegen den Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten erhob Köbi Einspruch.

«Mich trifft keine Schuld. Die Frau war für mich einfach nicht zu sehen. Aber auch ihr kann kein Vorwurf gemacht werden. Sie hat die ganze Situation offenbar falsch eingeschätzt», sagte der Beschuldigte vor Gericht.

Das Unfallopfer stellte ein paar Wochen nach dem Vorfall Strafantrag gegen Köbi wegen fahrlässiger Körperverletzung, zog diesen jedoch später wieder zurück.

Gerichtspräsident Lukas Trost sprach Köbi vollumfänglich von Schuld und Strafe frei. «In diesem Fall hat der Lenker nichts falsch gemacht. Es kann kein strafwürdiges Verhalten festgestellt werden.»