Seit 20 Jahren feiern die Niederwiler ihre Gemeinde und das neue Jahr mit einem geselligen Apéro im alten Schulhaussaal. Gemeindeammann Walter Koch betrat kurz nach 16 Uhr die Bühne, in Begleitung von Trompeter Nicola Bütler, der die gut 80 Gäste im Saal mit einer samtfeinen Jazz-Improvisation auf die anschliessende Rede einstimmte.

Darin erinnerte Walter Koch an die Höhepunkte des vergangenen Jahres, vor allem in sportlicher aber auch in politischer Hinsicht. Ihm habe gerade die Hornkuhinitiative gezeigt, wie viel man in der gesunden Demokratie der Schweiz mit ganz wenig Stimmen doch anreissen könne. «Nutzt im neuen Jahr eure Chance und geht an die Gemeindeversammlungen», so sein Fazit, «denn es sind immer nur etwa zehn Prozent der Stimmberechtigten anwesend. Ihr könntet da mit eurer Stimme also das Zehnfache erreichen.»

Mit Freude schaute der Gemeindeammann nach vorne, denn auf Niederwil warte im Mai die Einweihung des neuen Schulhauses Riedmatt 3, und in allen weiteren Geschäften könne er sich auf eine «gute Gesprächskultur mit gegenseitigem Respekt» verlassen. (ian)