Mit Gottvertrauen im Gepäck: Ein Buch über eine Frau, die ihr eigenes Wohl immer hinten angestellt hat - für die anderen

«Man muss nicht alles sagen, was man macht. Aber das, was man sagt, muss wahr sein.» – Schwester Gaudentia Meier hat in ihrem Leben sehr viel Gutes getan und dabei ihr eigenes stets unter das Wohl anderer Menschen gestellt. Sie will im Grunde nicht, dass darüber viel Aufhebens gemacht wird. Dennoch hat sie zugestimmt, dass ­Helene Arnet über sie das Buch «Mit Gottvertrauen im Gepäck» geschrieben hat. Freut sich die Ordensfrau dennoch darüber, obwohl sie ihr Licht nur zu gerne unter den Scheffel stellt?

«Ja», sagt sie. Das Buch ist sehr gut geschrieben und es sind darin alle eingeschlossen, die irgendwie an meinem ereignisreichen Leben beteiligt waren.» Freude, sagt Schwester Gaudentia weiter, empfinde sie weniger für sich, sondern für Helene Arnet, der da wirklich etwas Schönes gelungen sei. Und sie freue sich vor allem auch für die Menschen in Papua-Neuguinea: «Im Buch erfährt man sehr viel über das Land, über seine Menschen und ihre Kultur. Helene Arnet bringt den Leserinnen und Lesern des Buches das fremde Land auf eine eindrückliche Weise näher und ich bin sicher, dass sie damit für die Menschen dort viel Positives bewirken kann.»