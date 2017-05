Die Eröffnung des Gotthard Basistunnels mit dem Stück «Sacre del Gottardo» sorgte im vergangenen Jahr für Aufsehen. Inspiriert von Legenden und Mythen der Schweizer Berg- und Sagenwelt wurde eine Geschichte über Natur, Mensch und Maschine an beiden Enden des Tunnels mit 600 Darstellenden inszeniert. Diese Aufführungen wurden von der Wohler Firma Winkler Multi Media Events organisiert und vorbereitet. Die Inszenierung sollte dem Jahrhundertprojekt Gotthard eine angemessene und würdige Eröffnungsfeier für Gäste, Besucher, Medien und Staatschefs aus aller Welt bieten. Es war ein mutiges Projekt, das ein weltweites Medienecho auslöste.

600 verbaute Lampen

Nun sicherte sich Winkler Multi Media gemeinsam mit dem Verein Portal Kunst 57 den goldenen Xaver Award in der Kategorie «Best Public Event & Show Entertainment» für die «Sacre del Gottardo». Der Managing Director Christian Künzli ist begeistert: «Wir sind stolz, dass unsere Arbeit innerhalb der Branche eine solch hohe Wertschätzung erhält.» Wie die az berichtete, wurde die Firma Winkler vom Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation engagiert, um die Inszenierung zur Eröffnungsfeier des Gotthardtunnels technisch umzusetzen. 600 Lampen wurden verbaut, 30 Projektoren aufgestellt und eine 150 Quadratmeter grosse Leinwand installiert. Auch personell war der Aufwand gross: «Während vier Wochen haben wir insgesamt 711 Mann-Tage für die Vorbereitung des Festes verwendet. Das ist ein Highlight für uns», äusserte sich damals Eventchef Stefan Mathys.

Winkler Multi Media konnte an den Xaver Awards einen weiteren Preis erringen. Sie gewannen Silber in der Kategorie «Best Supplier Services». Diese Auszeichnung erhielten sie für das «Box-in-the-Box Concept» – dem Umbau einer leerstehenden Industriehalle in eine Location für Messen, Ausstellungen sowie Konzerte. Der Xaver Award wird jährlich an Eventagenturen, Messeunternehmen oder Promotionsagenturen vergeben. (az)