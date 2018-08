Konzentriert vergleicht Sarah Stadler die Vorlage mit der aus Teig gefertigten Figur, es soll ein Partybrot werden. Sie fügt verschiedene Elemente aus Teig hinzu, nach und nach entsteht eine Figur in Appenzeller Tracht. Danach streut die Auszubildende Mehl über ihr Werk. Vorsichtig ritzt sie anschliessend mit einem Messer feine Muster hinein. «Zuerst hatten wir überlegt, einen Bernhardiner aus Teig zu fertigen, aber der wirkte irgendwie nicht so, wie wir uns das vorstellten. Die Appenzeller-Figur hat mehr Wirkung», berichtet Stadler, während sie am Teigling arbeitet. «Wir überlegen bei den Vorbereitungen schon, wo man noch etwas verbessern kann», fügt Bäckermeister Markus Ruckli hinzu.

Der Weg zum Final

Sarah Stadlers filigrane Arbeit am Appenzeller-Partybrot hat einen bestimmten Grund: Am 20. September tritt sie im Final des Wettbewerbs «Brot-Chef» in Kriens an. Organisiert wird der Wettbewerb vom Schweizer Bäckerei- und Konditorei-Personal-Verband. Der Verband möchte damit das Bäcker-Handwerk fördern.

Die 18-Jährige aus Meisterschwanden tritt in der Kategorie «Lernende» an. Im Final muss sie innerhalb von fünf Stunden vier Aufgaben meistern: Zum Motto «BierIdee» sollen ein passendes Spezialbrot, Kleingebäck, ein Schaustück und etwas fürs Catering entstehen. Da fünf Stunden recht knapp werden können, dürfen die Finalisten einige vorbereitete Teile mitbringen, erläutert Ruckli. Dennoch sei der Wettbewerb eine Herausforderung und die Bäckerei sehr stolz, dass Sarah Stadler daran teilnehme. Während des Gesprächs geht sie hin und wieder zum grossen Backofen, um zu sehen, wie weit die Biirefladen sind, die sie ebenfalls an diesem Nachmittag als Vorbereitung für den Wettbewerb bäckt.

Unterstützung vom Chef

Auf die Frage, wie es dazu kam, dass sie bei «Brot-Chef» teilnehme, antwortet Stadler: «Mein Lehrer verteilte Flyer zur Ausschreibung ‹Brot-Chef 2018›. Lena Flückiger, die ebenfalls in der Bäckerei Ruckli ihre Ausbildung machte, hatte dabei schon erfolgreich mitgemacht. Also habe ich meinen Chef gefragt, wie er es findet, wenn ich mich dafür bewerbe. Er hat zugestimmt und unterstützt mein Vorhaben.»

Nach der allgemeinen Anmeldung musste Sarah für den Wettbewerb Rezepte und Skizzen zum Motto entwickeln, die sie Anfang Mai einreichte. «Das war gar nicht so einfach. Aber ich probiere gerne etwas aus und experimentiere», berichtet die Auszubildende. Ein paar Tipps habe sie von Lena Flückiger bekommen, zudem unterstützen sie ihr Chef und ihr Lehrer in der Schule mit Hilfestellungen und Ideen. Mitte Mai habe sie den Bescheid bekommen, dass sie zu den beiden Lernenden gehört, die am Final dabei sind: «Das ist toll, immerhin haben sich 18 Leute beworben.»

«Seit August 2016 bin ich in der Bäckerei Ruckli in der Ausbildung», erzählt Stadler. Sie habe damals überlegt, welcher Beruf sie sehr ansprechen würde, ein Schnupper-Praktikum in der Bäckerei habe ihr so gut gefallen, dass sie dort ihre Ausbildung begonnen habe. «Ich habe vorher schon sehr gerne gebacken, das passte dann sehr gut zusammen», sagt sie lächelnd. Selbst das frühe Aufstehen sei kein Problem. «Ach, das stört mich nicht.» Auf die Frage, was ihr am Bäckerhandwerk besonders gefalle, antwortet die 18-Jährige: «Der Beruf ist abwechslungsreich, man macht nicht immer das gleiche. Ausserdem macht es Spass, wenn ich experimentieren und Rezepte verändern kann. Es ist mein Traumberuf.»

Begeisterte Auszubildende

Ebenso motiviert wie an ihre Ausbildung geht sie auch an den Wettbewerb heran. «Wenn es die Betriebssituation zulässt, bereitet Sarah sich während ihrer Arbeitszeit vor, sonst in ihrer Freizeit», teilt Markus Ruckli mit. Die Vorbereitung in der Freizeit finde auch in der Bäckerei statt, da seien die Bedingungen einfach am besten. Der Bäckermeister betont: «Wir wollen ja, dass Sarah top vorbereitet ist.» Momentan feilen sie an den Arbeitsabläufen und Feinheiten der Produkte. «Es ist schon eine Herausforderung, die Aufgaben parallel zu erledigen und dabei die Zeit im Auge zu behalten», stellt Stadler fest. Während sie erzählt, belegt sie kleine Hamburger und richtet sie auf einer Schieferplatte an. Die leckeren kleinen Brötli sind noch warm und warten mottogemäss mit einer feinen Biernote auf. Da das richtige Mass zu finden, sei auch nicht so einfach gewesen. «Wir haben probiert, bis wir zufrieden waren», so die Auszubildende. «Herausschmecken soll man das Bier schon, aber zu vordergründig darf es nicht sein», erklärt Ruckli. Überhaupt sei es spannend, mit unerwarteten Geschmackskombinationen zu spielen.

Neben dem fachlichen Können sei die Präsentation der Aufgaben wichtig, befindet der Bäckermeister: «Jeder, der ins Final gekommen ist, versteht sein Fach.» Inzwischen kann das Appenzeller-Partybrot in und die Biirefladen aus dem Ofen wandern. Die Fladen sehen nicht nur lecker aus, sie verbreiten zudem einen sehr appetitlichen Duft. Der Bäckermeister und die Auszubildende sind zufrieden mit dem Ergebnis. «Da sind nur Feinheiten zu verbessern», stellt Markus Ruckli fest. Nun gilt es, der sympathischen Finalistin am 20. September die Daumen zu drücken.