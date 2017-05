Wenns um die Wurst geht, werden Politikerinnen und Politiker manchmal erfinderisch. Das ist auch auf Gemeindeebene so, wie aktuell Muri beweist: Manuela Meier, Gemeinderatskandidatin der SVP, präsentiert über ein überparteiliches Komitee ihre Projektvorstellung von der Entwicklung des Bahnhofareals, der Grüne Beat Küng ist mit einem Comic-Video auf Youtube anzutreffen mit dem Aufruf: «Jedi Stimm zählt.»

«Wer het mini Unterlagen verhüeneret», ruft der Güggel in Beat Küngs Hühnerstall in die Runde. Die Wollschweine wehren sich gegen die Unterstellung, diese verbuddelt zu haben, und schieben den Ball den «komische Büffeln» zu. Aber die wissen von nichts und nur damit beschäftigt, «ständig sis Grünzügs» zu fressen. Die Unterlagen kommen dann im Hühnerstall glücklicherweise doch noch zum Vorschein, nachdem die Hühner ein bisschen in der Einstreu scharren. Klar ist, welcher Name draufsteht. Bis gestern Abend wurde das Video gegen 300 Mal geklickt.