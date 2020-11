Mit diesen Massnahmen soll die «Stille Reuss» wieder lebendiger werden

«Das Projekt ist gut für die ganze Natur, nicht nur für die Fische. Es profitieren auch die Pflanzen, Vögel, Amphibien oder die Muscheln», sagt Bernhard Koch, Präsident der Fischereikommission der Ortsbürgergemeinde Bremgarten bei einer Besichtigung. Das angesprochene Projekt ist die Reaktivierung und Aufwertung der «Stillen Reuss» bei Fischbach-Göslikon. Das entsprechende Gebiet ist ein von der Reuss künstlich abgetrennter Altarm.

Die Bremgarter Ortsbürger entscheiden an ihrer Gemeindeversammlung am 1. Dezember über einen Beitrag von 200000 Franken an die Kosten von rund einer Million. Bereits am 29. November befinden die Stimmbürger von Fischbach-Göslikon an der Urne über einen Verpflichtungskredit als Beitrag von maximal 50000 Franken.

Verlandung stellt Problem für laichende Fische dar

Das Projekt wurde vor rund drei Jahren angestossen und ist nun spruchreif. Was ist der Hintergrund? In den letzten Jahren ist die «Stille Reuss» stark verlandet. Die offene Wasserfläche nahm in der Fläche ab und in der Wassertiefe ab. Dies stellt ein Problem für die laichenden Fische dar. Zuletzt wurde an jener Stelle vor 35 Jahren von Menschenhand eingegriffen, damals unter Führung des Kantons.