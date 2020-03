Mit der Spende wird die Feldarbeit im Murimoos angenehmer

Der Hacktraktor ist in die Jahre gekommen, überhaupt braucht Murimoos werken und wohnen neue Geräte für den Landwirtschaftsbetrieb. Die UBS Stiftung für Soziales und Ausbildung steuert 30000 Franken bei.

Im Landwirtschaftsbetrieb von Murimoos gibt es rund 20 geschützte Arbeitsplätze. Einige der betriebseigenen Traktoren für die Arbeit auf dem 80 Hektaren grossen Betrieb sind überaltert, was immer wieder zu Reparaturen und Auszeiten führt. Dank der Anschaffung eines neuen Hacktraktors können die Mitarbeitenden nun optimaler arbeiten und die Unkrautbekämpfung im Biogemüsebau angenehmer gestalten und umsetzen. Mit dem Beitrag von 30000 Franken bringe die UBS Stiftung für Soziales und Ausbildung nicht nur ihre Wertschätzung für die wirklich beeindruckende Arbeit des Verein zum Ausdruck. «Wir freuen uns, einen Beitrag leisten zu können, dass die Arbeitsabläufe in Zukunft leichter von der Hand gehen», meinte David Sigrist, UBS-Geschäftsstellenleiter in Muri. Heidi Schmid, Präsidentin des Vereins Murimoos, und Geschäftsleiter Michael Dubach freuen sich: «Der grosszügige Beitrag ist ein positives Signal an unseren Betrieb und die tägliche Arbeit unserer Mitarbeitenden mit und für die Klientinnen und Klienten. Wir danken der UBS-Stiftung sehr.»

Murimoos werken und wohnen hatte bei verschiedenen Stiftungen angeklopft, weil die Rechnung 2018 tiefrot abschloss. Der Hilferuf blieb nicht ungehört, dank Spendengeld konnten unter anderem Dächer saniert und Folientunnel des Gemüseanbaus erneuert werden. Die UBS Stiftung für Soziales und Ausbildung setzt sich seit mehr als 50 Jahren für das Gemeinwohl in der Schweiz ein. Der Förderschwerpunkt liegt auf Bildung, Qualifizierung und beruflicher Integration von Menschen mit Benachteiligungen oder auch mit besonderen Bedürfnissen.