Tag 1: Wohlen – Langenthal – Avenches

Heute Morgen um sieben Uhr ging es los. Wir gingen los mit viel Respekt vor unserer heutigen Etappe. Das Wetter war sehr angenehm, die Sonne schien und man sah keine einzigen Regenwolken. Die Fahrt war hügellig, aber man konnte sie gut abfahren ohne grosse Schwierigkeiten. Unsere Mittagspause verbrachten wir bei einem kleinen Kiosk in Koppigen. Am Schluss kamen wir alle mit Erschöpfung aber auch mit einer riesen grossen Freude auf dem schönen Campingplatz in Avenches an. Nun heisst es Zelte aufschlagen und Kochen für die Gruppe und den gelungenen Tag ausklingen. (Livia Grau & Angélique La Piana)

Tag 2: Avenches – Lausanne – Genf – Neydens

Der Wecker klingelte um 6.00 Uhr. Nach Anlaufschwierigkeiten haben wir es trotzdem noch aus dem Zelt geschafft. Schon am Morgen war es sehr windig. Als wir endlich aus dem Zelt gekrochen sind, störte uns der Wind kaum. Hingegen auf dem Velo kämpften wir schon nach dem Verlassen des Campingplatzes mit dem starken Gegenwind. Trotzt des Windes war es sonnig und warm. Nach den 130 Kilometern kamen dann doch (fast) alle gut gekennzeichnet am Campingplatz an. Leider musste uns ein Teilnehmer schon in Lausanne wegen Knieproblemen verlassen. Nichts desto trotzt freuen wir uns frisch geduscht und gesättigt auf eine angenehme Nacht. (Jasmin Konrad, Gilian Huber & Nina Millat)

Tag 3: Neydens – Aix-les-Bains- Chambery – La Terrasse

Nach einer kalten, regnerischen Nacht wurden wir von unserem schrillen Wecker um 5.45 Uhr geweckt. Bei gefühlten Minusgraden stiegen wir von unseren Schlafsäcken direkt in unsere Pullover. Das noch nasse Zelt bauten wir im Schein der Taschenlampen ab und verstauten danach alle Materialien im Lastwagen. In zwei grossen Gruppen wurden wir, die ersten Kilometer, bis Viry geführt. Zu unserem Glück hatte sich der Wind in der Nacht gedreht, sodass wir in dieser Etappe von starkem Rückenwind unterstützt wurden. Das kam uns nach dem gestrigen Tag sehr entgegen. Nach kurzer Zeit erreichten wir den Lac du Bourget und etwas später auch das am Seeende gelegene Aix Les Bains. Unsere Sandwiches assen wir zwischen Aix Les Bains und Chambery an einem idyllisch gelegenen Radweg. Trotz der schlechten Strassenverhältnisse und den vielen Scherben kamen wir ohne weitere Probleme durch Chambery hindurch. Uns ist aufgefallen, dass hier in Frankreich anscheinend nicht die "normalen" Verkehrsregeln gelten. Man fährt bei sowohl bei grün als auch bei rot über die Ampel. Die letzten 30 Kilometer flitzen wir, wieder vom Rückenwind begünstigt, durch die hügelige Landschaft nach La Terrasse, und erreichten um 13.15 Uhr als erste Gruppe, noch vor dem Laster, den Campingplatz. (Jonas Glanz & Jonas Dolder)