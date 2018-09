Tag 1: Wohlen – Langenthal – Avenches

Heute Morgen um sieben Uhr ging es los. Wir gingen los mit viel Respekt vor unserer heutigen Etappe. Das Wetter war sehr angenehm, die Sonne schien und man sah keine einzigen Regenwolken. Die Fahrt war hügellig, aber man konnte sie gut abfahren ohne grosse Schwierigkeiten. Unsere Mittagspause verbrachten wir bei einem kleinen Kiosk in Koppigen. Am Schluss kamen wir alle mit Erschöpfung aber auch mit einer riesen grossen Freude auf dem schönen Campingplatz in Avenches an. Nun heisst es Zelte aufschlagen und Kochen für die Gruppe und den gelungenen Tag ausklingen. (Livia Grau & Angélique La Piana)