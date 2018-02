«Es geht auch darum, die Bevölkerung zu informieren und zu sensibilisieren», betonte Wiss. Romuald Brem, Kommandant ZSO Oberfreiamt, unterstrich, dass mit der Übung, die für die Verantwortlichen den ganzen Tag dauert, auch Schwachstellen etwa in der internen Kommunikation aufgedeckt werden können.

Lückenlose Alarmierung

Die heutige Gesellschaft ist zwar vernetzt wie noch nie. Was aber, wenn es bei einem katastrophalen Ereignis zu einem langen Stromausfall kommt? Dann sind die 13 stationären und zusätzlich neun mobilen, auf Autos montierte Sirenen im oberen Freiamt das einzige Mittel, um eine lückenlose Alarmierung der Bevölkerung zu gewährleisten, wie Brem ausführte. Bevor diese aber losheulen, läuft im Hintergrund einiges ab.

Die ZSO hat nicht nur für jede Sirene den passenden Schlüssel, sondern auch Einsatz- und genaue Vorgehenspläne für den Ernstfall bereit. Gemeinsam mit den Kantonen und weiteren Partnern hat das Bundesamt für Bevölkerungsschutz 2009 bis 2015 unter dem Begriff Polyalert das System für die Sirenenfernsteuerung entwickelt und eingeführt. Sämtliche rund 5000 stationären Sirenen in der Schweiz sind angeschlossen und können so zentral, in der Regel von der Kantonspolizei, gezielt ausgelöst werden.

Erfolgt eine Alarmierung der Bevölkerung, ist die schnelle und gute Information der Bevölkerung von grösster Wichtigkeit, wie Sandro Bernasconi, Chef Telematik bei der ZSO Oberfreiamt, ausführte. Das geschieht auf alle möglichen Arten, in allererster Linie aber über das Radio.

Bei einem allgemeinen Alarm weiss die Bevölkerung vorerst noch nicht, ob es sich beispielsweise um einen Chemie- oder Kraftwerkunfall oder um die Auswirkungen eines heftigen Unwetters handelt. Die Empfehlung lautet: Im Haus bleiben, Radio hören, die Anweisungen der Behörden befolgen.

Alles protokolliert

Zusammen mit der Überprüfung der technischen einwandfreien Funktion der Sirenen diente der gestrige und alljährliche Sirenentest denn auch dazu, alle Dokumente wie Adress- und Telefonlisten sowie notwendige Koordinaten zu überprüfen und, falls notwendig, auf den neusten Stand zu bringen.

Der Probealarm selber wird ebenfalls protokolliert. Selbst bei einem Fehlalarm wissen die Verantwortlichen, was zu tun ist. Sie haben eine entsprechende Telefonnummer zur Hand oder können den Polizeinotruf wählen, damit der Fehlalarm gestoppt, und die betroffene Bevölkerung beruhigt werden kann. «Sofortige Kommunikation ist auch bei einem allfälligen Fehlalarm notwendig», unterstrich Bernasconi.

Kurz und gut: Der Probealarm bringt die Organisationen des Bevölkerungsschutzes auf den neusten Stand. Im Kanton Aargau wurden nur vereinzelt Mängel gemeldet, wie das Departement Gesundheit und Soziales festhält.