1992 erschien Mario Richners erstes und bisher einziges Buch. Wie so vieles hatte er sich das gute Schreiben autodidaktisch beigebracht – ebenso das Fotografieren und verschiedene Sprachen. Unzählige Pointen und spannende Vergleiche beweisen, wie viel Wert er auf die einzelnen Worte im Buch gelegt hat. «Ich sass mit dem Duden da und habe nachgeschaut, wie ich es noch treffender sagen könnte», erinnert er sich.

Zwei Jahre nachdem er von seiner Veloreise durch die Anden und Amazonien zurückgekommen war, schrieb er ein ganzes Jahr an seinem Buch. «Das war nur dank meines Tagebuchs möglich. So oft ich konnte, zeichnete ich auf einer Seite ein Mindmap mit den wichtigsten Themen der Etappe, auf der anderen Seite hielt ich Zahlen und Daten fest. So hatte ich immer alles sofort wieder vor Augen.» 1000 Seiten hatte er dem Piper-Verlag geschickt und gesagt, man solle einfach kürzen. Sein Lektor Ulrich Wank erinnert sich noch heute, 30 Jahre später, gut an Richner: «So jemanden wie ihn habe ich in all den Jahren nie wieder erlebt. Noch lange Zeit hat er mir danach Postkarten geschickt. Ein verrückter Kerl, aber auch ein toller Mensch», beschreibt ihn der Lektor noch heute gegenüber der AZ. Das Buch ist längst vergriffen, ist aber in Online-Antiquariaten noch zu finden. (aw)