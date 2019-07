Er ist müde, doch das ist egal. Jetzt will er das, worauf er das ganze Jahr gewartet hat: ab in die französischen Alpen. Dort erwarten ihn in den kommenden 2½ Wochen vier Mountainbike-Rennen, davon drei, die zu den bekanntesten der Welt zählen.

Donnerstagabend, 27. Juni: Der ausgebaute gelbe Ford Transit ist gepackt, Schlaf-, Koch- und Sportzeug verstaut, zwei Enduro-Mountainbikes hängen am Heck. Der 31-jährige Polymechaniker Petr Mondrik verlässt seinen Arbeitsplatz in Merenschwand.

«Mountain of Hell ist für mich das Rennen des Jahres. Die Strecke ist so vielseitig und der Sonnenaufgang auf dem Gletscher unglaublich.» Die Trainings machen ihm Spass, die Qualifikation läuft sehr gut. Er will möglichst weit vorne auf dem Gletscher starten, um nicht in die Schneerillen seiner Vordermänner zu kommen. Darum muss er in der Quali glänzen. Das tut er auf seine Weise: Bald hat er einen Platten, doch statt zu flicken, tritt Mondrik noch kräftiger in die Pedale.

Dort wird seine Reise in 2½ Wochen enden: auf dem Pic Blanc, dem Start des längsten Downhill-Rennens der Welt, der Megavalanche. Was er bis dahin erleben und ob er und mindestens eines seiner Bikes noch renntauglich sein werden, steht in den Sternen. «Ich versuche, den sichersten Weg über Steine, Wege und Eis zu finden, aber es kann immer etwas passieren», ist er realistisch.

Dann kommt der Sonntag: Mountain of Hell. Obwohl das Rennen erst um 9 Uhr beginnt, müssen die ersten Fahrer um 4 Uhr auf die Gondel, damit beim Start alle 1000 oben sind. In der Gondel ist es still, viele nicken ein, Kopf auf dem Lenker. Im Stockdunkeln fahren sie hinauf in die Kälte. Mondrik macht das nichts aus. Er bringt sein Velo mit der Nummer 466 zum Startplatz, isst Brot und Früchte und bestaunt die Landschaft. Kurz vor 6 Uhr geht die Sonne auf – Mondriks Highlight.

Die letzten Stunden vor dem Start verbringen die Fahrer in den oberen Stockwerken des Gondel-Gebäudes, die an Luftschutzbunker erinnern. Dicht an dicht schlafen sie auf dem Betonboden auf Decken oder ihren Schonern. Plötzlich werden sie geweckt: «Come on guys, time for the race!» Mondrik ist nervös. Er spricht kaum.

Die Rockmusik draussen hebt die Stimmung. Fahrer hüpfen, um warm zu werden. Dann kommt der Song, auf den alle gewartet haben: «I’m on a highway to hell», dröhnen AC/DC aus den Lautsprechern, die Stimmung explodiert. Startsignal: 1000 Fahrer rennen auf ihre Bikes zu, springen auf und fahren schlitternd den Gletscher hinunter. Mondrik kommt gut durch, er ist bei den vordersten Fahrern.

Doch nach nur einem Kilometer überhitzt seine Bremsscheibe und zerspringt. «Das Einzige, was wirklich funktionieren muss, sind die Bremsen», hat er vor dem Rennen gesagt. Es ist das Aus für ihn. Was er erst später erfährt: Er hatte Glück im Unglück. Auf einem Video ist zu erkennen, dass er als einer der Letzten davonkam, bevor der grösste Massencrash in der Geschichte des Events Hunderte von den Bikes riss. Mondrik hat Hühnerhaut, als er die Videos sieht.