Am 27. und am 28. Oktober, je von 10 bis 18 Uhr, findet in Bremgarten der Markt der Vielfalt statt. Dort wird dieses Jahr historisches Handwerk zum Thema Glas gezeigt. Am Antikwarenmarkt sind ausserdem Sammlerstücke zu finden und der Altstadtmarkt bietet Schmuck, Spielwaren und Süssigkeiten für grosse und kleine Besucher an. Zudem kann man am Mittelaltermarkt eine Reise in die Vergangenheit machen und sich von Gauklern und Musikern unterhalten lassen.

Für die jüngsten Besucher findet dieses Jahr zum zweiten Mal ein Tretautorennen statt, von 9 bis 18 Uhr, am Reussufer. Echte Oldtimer stehen da unter der Eisenbahnbrücke bereit und warten darauf, dass in die Pedale getreten wird. Drei Runden kosten drei Franken. Der Erlös geht an den Verein Fachgeschäfte Altstadt Bremgarten, der das Geld für Aktivitäten und Spielsachen in der Altstadt einsetzt. Zwei Häuschen, Piratenschiffe und eine neue Rutsche konnte der Verein mit dem Erlös aus dem Tretautorennen des Vorjahres finanzieren.

Aber auch die grösseren Besucher kommen auf ihre Kosten und können sich bei einer Rundfahrt vergnügen: Die Sektion Zentralschweiz des Schweizerischen Motor- und Veteranen-Clubs bietet auf dem Bremgarter Postplatz Oldtimerfahrten an. Dabei kann optional eine kurze oder eine lange Route gewählt werden, und auch das Fahrzeug darf man selber aussuchen. Der Erlös wird ebenfalls für einen guten Zweck gespendet: Das Geld kommt vollumfänglich der Pro Infirmis zugute. Passend zum historischen Markt finden am Sonntag um 11 Uhr, 13 Uhr und 14 Uhr Führungen unter kundiger Leitung der Bremgarter Stadtführer durch den über 600 Jahre alten Hexenturm statt. (jol)

Weitere Informationen zum Marktprogramm finden sich online unter www.markt-der-vielfalt.ch.