Die einschneidendste Massnahme ist dabei die Verschmälerung der Fahrbahnen von Alter Bahnhof- und Aargauerstrasse West auf je sechs Meter. Dadurch werden die Fussgängerbereiche verbreitert, wobei aber das Kreuzen von Bussen und LKW weiterhin möglich ist.

Auf beiden Strassen soll nach der Sanierung ein generelles Tempolimit von 30 km/h gelten. Das dazu notwendige, separate Verfahren läuft parallel zur Sanierungsplanung. Die Fussgänger bewegen sich in dieser verkehrssicheren Tempo-30-Zone auf Trottoirs von mindestens 2,5 Metern.

Mehr Raum entsteht auch vor dem Coop durch die neue Haltestelle. Neue Bäume (Vogelkirsche), attraktive Bepflanzung in Kübeln, neu angeordnete Sitzgruppen und Fahrradabstellbügel sollen, nach Meinung des Gemeinderates, einen zentralen und öffentlich genutzten Raum schaffen.

Sanierung in zwei Etappen

Der Kostenvoranschlag für die Sanierung und Aufwertung der beiden Strassen beläuft sich auf 1,2 Mio. Franken. Der Einwohnerrat soll im März über die Genehmigung des Verpflichtungskredits in besagter Höhe befinden.

Nach Submissionsverfahren und Projektauflage (April/Mai 2018) könnte mit der ersten Etappe, der Sanierung der Alten Bahnhofstrasse, Mitte des Jahres begonnen werden. Drei Jahre später, Mitte 2021, könnte dann, gemeinsam mit der Fertigstellung des Bushofs, der Abschnitt Aargauerstrasse als zweite Etappe realisiert werden.

«Das Bahnhofgebiet Wohlen wird in den kommenden Jahren eine zukunftsweisende und urbane Veränderung erfahren», schreibt der Gemeinderat in seinem Bericht an den Einwohnerrat. «Die Sanierung und Aufwertung der Alten Bahnhofstrasse bildet somit den Startschuss eines mehrjährigen Veränderungsprozesses des ganzen Bahnhofgebietes.»