Nach regionalem Fokus bewertet

Im Frühling 2017 lag das Konzept vor und konnte in die Vernehmlassung geschickt werden. «Die Stellungnahmen waren recht kontrovers», erklärte Repla-Präsident Heiner Graf an der Abgeordnetenversammlung vom Mittwoch in Villmergen, an der die Vorlage von einer klaren Mehrheit abgesegnet wurde.

Der Vorstand, sagte Graf weiter, habe nicht alle eingereichten Änderungsanträge berücksichtigen können: «Wir haben bei der Bewertung der Begehren den Fokus auf die Region gelegt und konnten uns nicht auf die Einzelinteressen von Gemeinden einlassen.» Er sei davon überzeugt, aus der regionalen Optik betrachtet sei das vorliegende Konzept gut.

Regionalplaner Saša Subak hielt bei der Vorstellung des bereinigten Konzepts fest, dass die darin festgehaltenen Leitsätze, Strategien und Massnahmen weder für die Behörden noch für die Grundeigentümer verbindlich seien: «Zweck des REK ist es, eine zentrale Grundlage für die Entwicklung der Region zu schaffen. Es ist ein konzeptioneller Rahmen, der uns die Grundlage für die künftige gemeindeübergreifende Planung gibt», erklärte Subak. Er hoffe, dass der gemeinsame Prozess bei der Erarbeitung das Bewusstsein für die gemeinsamen Anliegen der Region geschärft habe.

Was steht drin in diesem Regionalen Entwicklungskonzept? Vorab der Leitsatz: «Die Region unteres Bünztal positioniert sich als eine eigenständige Wirtschafts-, Wohn- und Freizeitregion im Zentrum des Aargaus mit einem attraktiven Regionalzentrum, gut erschlossenen Arbeitsplatzgebieten und funktionsfähigen Gemeinden in einer intakten Kulturlandschaft. Die Region ist verkehrsmässig gut an die angrenzenden Wirtschaftsräume Aarau, Baden-Brugg, Zürich-Limmattal, Zug und Luzern angeschlossen.»

Strategien entwickelt

In der Folge werden verschiedene Strategien und Massnahmen zu den Bereichen «Identität und Zusammenarbeit», «Mobilität und Verkehr», «Natur und Landschaft» sowie «Siedlung und Wirtschaft» aufgezeigt. So sollen – unter anderem – die Engpässe auf der Bünztalstrasse beseitigt, das Strassennetz allgemein ergänzt und allenfalls doch noch eine Südumfahrung von Wohlen gebaut werden.

Weitere Ziele sind Verbesserungen im öffentlichen Verkehr sowie ein dichteres Netz an Velorouten für Alltag und Freizeit. Im Bereich Natur und Landschaft will man die Bünz aufwerten, die Hanglagen als Erholungsräume sichern sowie das Siedlungsgrün bewahren und wo nötig neu schaffen.

Auch für den Bereich Siedlung und Wirtschaft sind Ziele formuliert: Die Zentrumsaktivitäten sollen gestärkt und die Grundversorgung sichergestellt werden, weiter will man die Entwicklung an gut erschlossenen Lagen sicherstellen. Die AZ wird auf das REK zurückkommen.