Michael Wertli vergab Covid-Kredite in Höhe von 40 Millionen Franken – und rechnet mit einer Konkurswelle

Michael Wertli ist seit 2014 Regionalleiter der AKB Wohlen. Am Regionalsitz in Wohlen und in den vier Niederlassungen der Bank arbeiten 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der 48-Jährige ist verheiratet, lebt in Bremgarten und ist Vater zweier schulpflichtiger Kinder. (nw)