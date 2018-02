Im Laufe seiner nunmehr 22-jährigen Karriere hat es den aus Amden stammenden Chansonnier immer mal wieder in den Aargau und auch ins Freiamt verschlagen. Sein Konzert am kommenden Samstag in Wohlen (siehe Text unten) ist laut seiner Zählung das dritte in der Metropole des Freiamts. «Wie nennt ihr euch eigentlich – Wohlener oder Wohlemer?» will er denn auch gleich als erstes wissen, nachdem ihm Julian Huber die Geschichte des Strohflechtens im Freiamt und den Aufstieg Wohlens zu «Chly Paris» erklärt hat.

Julian – ein guter Künstlername

Nachdem der Wahl-Rümlanger erfahren hat, wie man die Wohler korrekt bezeichnet, lässt er sich von Huber durch die Hutfabrik führen und kommt ins Schwärmen: «Das ist noch solide Handarbeit aus guten, echten Materialien. Die Menschen haben doch heute ein immer grösseres Bedürfnis nach Wertigkeit. Immer nur diese Wegwerfware, das ist doch schauderhaft.»

Die 9000 Hüte, die Huber und seine Mitarbeiter jedes Jahr in Hägglingen produzieren, das seien beständige Produkte, meint von der Heide anerkennend, genauso wie gute Musik. Seine eigene Musik hätte von der Heide beinahe auch als «Julian» produziert.

«Als ich als Sänger angefangen habe», erzählt er seinem Fast-Namensvetter, «da habe ich nach einem passenden Künstlernamen gesucht. Ich wollte mich tatsächlich Julian nennen. Aber dann bin ich doch bei meinem eigenen Namen geblieben.»

Trilby macht das Rennen

So wie der Name eines Künstlers seine Art und sein Wesen repräsentieren sollte, so sprechen auch die Namen von Hubers Kreationen für sich. Die Strohhüte, die er als Kollektion Freiamt anbietet, tragen allesamt Namen von Freiämter Gemeinden. Der klassische Canotier, der Röhrlihut, den Maurice Chevalier seinerzeit weltbekannt gemacht hat und den die Wohler selbstbewusst in «Wohlerhuet» umgetauft haben, steht auch dem frankophilen von der Heide ausgezeichnet. Doch nach langem Hut-auf-und-Ab trifft er stil- und selbstbewusst seine Wahl: ein Trilby 2 Pieces soll es sein.