Im Dorf Merenschwand ist man stolz auf Doris Leuthard und freut sich, dass sie immer auch hier zu Hause geblieben ist. «Sie zeigte stets eine grosse Verbundenheit mit dem Dorf, mit den Leuten hier», weiss Vizeammann Claudia Dober, die auch im Damenturnverein Merenschwand, dessen Präsidentin Leuthard einmal war, turnte. «Vielleicht geht sie hier nachher wieder turnen», sagt Dober lachend, «wer weiss.» Die Bundesratsjahre hätten Doris Leuthard auf jeden Fall nicht verändert. «Sie ist eine von uns geblieben.» Ob der Gemeinderat zum Rücktritt etwas im Dorf organisieren wird, weiss sie noch nicht. «Das werden wir an einer der nächsten Gemeinderatssitzungen besprechen.»

Speziell aufpolieren wird jetzt Bruno Käppeli, Dorfchronist von Merenschwand und Kurator des Dorfmuseums Postlonzihus, sein für Doris Leuthard geschaffenes Denkmal nicht. «Aber es hätte schon ein bisschen Schliff nötig», lacht er, «das Aluminium ist angelaufen». Er hat im Lauf der Zeit zahlreiche Filme im Dorf gedreht, in denen die Bundesrätin vorkommt. Doris Leuthard sei schon als Kind irgendwo zu sehen, dann im Damenturnverein, bei Aufnahmen von Dorffesten, natürlich als Bundesrätin. «Im Dorf ist sie immer unsere Doris geblieben», stellt Käppeli fest. Aber er staune trotzdem immer, «wenn ich unser Meitschi vom Dorf im Fernsehen mit wichtigen Leuten sehe».

«Eine grossherzige Frau»

Ein langjähriger Weggefährte ist Peter Wertli. Er hat unter anderem als Regierungsrat Doris Leuthard im Grossen Rat erlebt, er hat sie als Präsident des Spitals Muri im Vorstand gehabt: «Ich habe sie immer für ihre enorme Belastbarkeit bewundert.» Auch in grossen Stresssituationen habe sie sich eine gewisse Lockerheit bewahren können. «Sie glänzte stets mit unwahrscheinlicher Aktenkenntnis, war in ihren Themen sattelfest und sprach eine Sprache, die alle verstanden.» Zuletzt habe er sie als Rednerin an der 1.-August-Feier in Villmergen erlebt. «Es war beeindruckend, wie sie auch auf das Dorf, auf die örtliche Situation eingegangen ist», sagt Wertli.

Franziska Stenico, die Präsidentin der CVP Bezirk Muri, würde es gerne sehen, wenn Doris Leuthard noch weitermachen würde. Sie habe Leuthard als sehr geradlinige Politikerin kennen gelernt, die die Fahne nicht einfach nach dem Wind richte, sondern zielstrebig Strategien verfolge. «Doris Leuthard ist zudem eine grossherzige Frau.» Das zeige sich auch in ihrer Volksnähe und Beliebtheit. Für die Partei sei Leuthard ein Aushängeschild «und für mich auch ein Vorbild». Stenico sagt, es sei für sie eine grosse Ehre gewesen, die Bundesrätin jüngst zum ersten Mal persönlich im Café Fédéral in Mühlau zu erleben.

Leuthard habe die Region bekannter gemacht, sagt Pius Wiss, Präsident des Regionalplanungsverbandes Oberes Freiamt. «Das war sicher ein Vorteil für uns.» Er stellt fest, dass sich die Bundesrätin immer wieder auch bei regionalen Anlässen oder wichtigen Ereignissen blicken liess. Er denkt nicht zuletzt an die 50-Jahr-Feier seines Verbandes. «Wenn ein Mitglied des Bundesrates an einem Podiumsgespräch teilnimmt, gibt es natürlich schon ein gewisses Gewicht.» Und es freut ihn, dass Leuthard nie ihre Verbundenheit mit dem Freiamt unterschlagen hat. «Im Gegenteil.»