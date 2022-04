Merenschwand/Bremgarten Auftakt zum Kreiselbau Hirschen und Sperre der Bremgarter Spange – diesen Umweg muss der Verkehr nun machen Ende April beginnt in Merenschwand der Bau des Kreisels Hirschen und in Bremgarten wird die Spange zwischen dem Kreisel Hunn und dem Kreisel Shell-Tankstelle fertiggestellt. Das hat Auswirkungen auf die Verkehrsströme in der Gegend.

Der Bau des Hirschen-Kreisels in Merenschwand beginnt Ende April. Melanie Burgener

(25.1.2022)

Für die Autolenkenden und andere Verkehrsteilnehmenden werden die nächsten Monate rund um Bremgarten und in Merenschwand einige Umstellungen bringen. Das kantonale Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) nimmt ein Grossprojekt in Angriff und schliesst ein weiteres ab.

Das neue Vorhaben betrifft die Kantonsstrasse in Merenschwand. Sie wird ab dem 25. April saniert. Dabei wird einerseits der Knoten Hirschen zu einem Kreisel umgebaut und andererseits auch Arbeiten am Wissenbach ausgeführt. Der betreffende Abschnitt liegt im Innerortsbereich und hat eine Länge von rund 340 Metern. Es geht dabei um die Bremgartenstrasse bis zum Restaurant Huwyler, die Luzernstrasse bis an die Einmündung der Büelstrasse und die Zürichstrasse bis zur Einmündung der Rozenstrasse.

Der Wissenbach wird offengelegt

Der zuständige BVU-Projektleiter Philipp Stucki erklärt: «Ein zentrales Element der Sanierung ist der neue Kreisel Hirschen.» Nebst diesem würden die Bushaltestellen ausgebaut und auf den neuen Kreisel abgestimmt sowie für die Fussgängerinnen und Fussgänger vier neue Übergänge erstellt.

Der Durchlass des Wissenbachs unter der Bremgartenstrasse wird gleichzeitig komplett erneuert. Stucki wird in einer Mitteilung zitiert: «Zusätzlich wird der Wissenbach zwischen dem Restaurant Huwyler und dem Ortsmuseum offengelegt.»

Gebaut wird in Merenschwand in fünf Phasen. Ab 25. April folgt der Auftakt mit ersten Werkleitungsarbeiten in der Bremgartenstrasse, wo der Verkehr per Lichtsignal einstreifig geführt wird. Am 23. Mai beginnen die Hauptarbeiten in der Luzern- und der Bremgartenstrasse. Letztere werde voraussichtlich ab dann bis Mitte November für den Verkehr gesperrt, teilt das BVU mit. Die Umleitungen werden entsprechend signalisiert.

In den weiteren Bauphasen 2 bis 4, die ab November starten, verlagern sich die Arbeiten in die Zürichstrasse, ehe im Sommer 2023 der Rückbau des Bachbetts des Wissenbachs vorgenommen wird. Die Kosten für die Bauarbeiten für den Hirschen-Kreisel sind auf 5,41 Millionen Franken veranschlagt.

Seit 2017 war der Belag provisorisch wegen Setzungen

In Bremgarten beendet der Kanton das Projekt zwischen den beiden Kreiseln Shell-Tankstelle und Hunn Gartenmöbel. Dort ist die Verbindungsspange seit Frühling 2017 in Betrieb. Weil dieser Bereich damals mit einem Damm aufgeschüttet wurde, mussten die Setzungen des Geländes abgewartet werden.

Die Verbindungsspange der Kreisel Hunn und Shell-Tankstelle wird ab dem 11. April teilgesperrt. Marc Ribolla

Nun können die definitiven Belagsarbeiten unter einer Teilsperrung stattfinden. Los geht es am Montag, 11. April, ab 10 Uhr, bis Donnerstag, 2. Juni. Mit Auswirkungen auf den Verkehr.

«Während der Belagsarbeiten ist die Verbindungsspange nur einspurig von der Achse Umfahrung Bremgarten–Wohlen aus befahrbar. Für die Bauarbeiten wird die Verbindungsspange für den motorisierten Individualverkehr teilgesperrt werden», schreibt das BVU.

Als Umleitung wird die Achse Mellingen–Mutschellen via Knoten Luzernstrasse und Kreisel Waage geführt, ebenso die Achse Sins–Mutschellen. Ausserdem werde für die ersten vier Wochen die Achse Sins–Mellingen ab dem Knoten Luzernstrasse auch über den Kreisel Waage geführt. Für die Velofahrenden sowie für die Fussgängerinnen und Fussgänger seien die Radrouten und Trottoirs aber jederzeit benutzbar.