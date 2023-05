Starker Freiämter Heimauftritt: Ringerstaffel räumt an der Schweizer Meisterschaft mehrfach Edelmetall ab

An der Schweizer Meisterschaft im Freistilringen in Merenschwand gelang der gastgebenden Ringerstaffel Freiamt ein dominanter Auftritt. Die Einheimischen gewannen bei den Aktiven in acht Gewichtsklassen je drei Gold- und Silbermedaillen sowie einmal Bronze.