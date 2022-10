So modern wird künftig das Abwasser gereinigt: Neue ARA Reuss-Schachen soll 27 Mio. Franken kosten

In Merenschwand wird schon heute auch das Abwasser von Aristau und Beinwil gereinigt. Nun soll jenes aus dem zürcherischen Obfelden dazukommen. Obfelden ist klar für den Zusammenschluss. Ob auch Merenschwand das so sieht, kommt an der Gmeind vom 28. November aus. Schon jetzt stellt der Gemeinderat das Projekt vor.