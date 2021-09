Merenschwand Rainer Heggli wird mit eindeutigem Ergebnis neuer Gemeindeammann – Nichtgewählter Schär freut sich über hohe Wahlbeteiligung Neun Kandidierende kämpften in Merenschwand um einen Sitz im Gemeinderat, drei von ihnen wollten Ammann werden. Neu wird Rainer Heggli Ammann der Gemeinde sein, auch die neuen Kevin Vaes und Christoph Notter haben es in den Rat geschafft.

Rainer Heggli wurde mit grossem Abstand zum neuen Gemeindeammann von Merenschwand gewählt. zvg

Während andere Gemeinden im Oberfreiamt noch über leere Sitze im Gemeinderat klagen und sich nun für einen zweiten Wahlgang rüsten müssen, kann Merenschwand aufatmen. Von den insgesamt neun Kandidierenden haben sechs das absolute Mehr von 496 Stimmen erreicht, fünf von ihnen wurden definitiv in die Exekutive gewählt.

Über dieses Ergebnis freut sich der neu gewählte Gemeindeammann Rainer Heggli (Die Mitte) besonders. «Es ist schön, dass wir jetzt schon fünf Gewählte haben und bereits mit dem Vorbereiten beginnen und unsere Gedanken sortieren können», sagt er. Gemeinsam mit den Kandidierenden Theres Schöni (LOVB) und Fabian Brun (parteilos) kämpfte er in den vergangenen Monaten um die Wahl zum Gemeindeoberhaupt Merenschwands.

Der 47-jährige Unternehmer erzielte ein Wahlergebnis von 709 Stimmen und gewann das Rennen mit grossem Abstand. Mitstreiterin Schöni erhielt 57 und Brun 81 Stimmen, das absolute Mehr für das Ammannamt lag bei 520.

Rainer Heggli und Claudia Dober sind das neue Duo an der Spitze

Zu seinem eindeutigen Ergebnis sagt Heggli: «Wenn man gewählt wird, ist es schön zu wissen, dass man viele Stimmen und nicht nur eine mehr als nötig erreicht hat.» Seine Vorteile in diesem Wahlkampf sieht der Gründer und Geschäftsinhaber der Heggli Gartenbau GmbH darin, dass er bereits seit 2013 im Gemeinderat amtiert und gut im Dorf verwurzelt sei.

Claudia Dober ist als Frau Vizeammann von Merenschwand wiedergewählt worden. zvg

Er sei beispielsweise in verschiedenen Vereinen in der Gemeinde tätig, unter anderem im Musikverein und in der Kirchenpflege. Er wird zusammen mit der wiedergewählten Frau Vizeammann Claudia Dober (FDP), die 796 Stimmen erreichte, den Gemeinderat in der Amtsperiode 2022/2025 anführen.

Kandidat Schär freut sich, auch wenns nicht gereicht hat.

Grund zur Freude hatte am Wahlsonntag auch Tobias Schär (JGLP) – und das, obwohl es für ihn mit 603 Stimmen knapp nicht gereicht hat. «Dieses Ergebnis ist eine Riesenüberraschung für mich. Als neuer Kandidat das absolute Mehr zu erreichen ist krass. Ich bin sehr stolz», sagt der 27-Jährige. Stolz sei er auch auf die hohe Stimmbeteiligung der Merenschwander Bevölkerung (52,3 %). Ob er in vier Jahren erneut antrete, könne er jetzt noch nicht sagen. «Aber meine politische Karriere ist definitiv noch nicht fertig», kündigt er an.

Auch Christoph Notter (parteilos) wurde für die neue Amtsperiode in die Exekutive Merenschwands gewählt. zvg

Kevin Vaes (Die Mitte) ist neuer Gemeinderat von Merenschwand. zvg

Mit einem Abstand von 119 Stimmen hinter Tobias Schär steht Daniel Schmid (SVP) auf dem Ergebnisprotokoll. Für den bisherigen Gemeinderat hat es nicht für das absolute Mehr und eine Wiederwahl gereicht. Stattdessen werden neu Kevin Vaes (Die Mitte) und Christoph Notter (parteilos) im Merenschwander Gemeindehaus politisieren. Für Theres Schöni mit 117 und Fabian Brun mit 192 Stimmen reichte es nicht für einen Platz im Gemeinderat.