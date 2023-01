Merenschwand Raiffeisen Reuss-Lindenberg erzielt 2022 einen Gewinn von fast einer Million In ihrem Jahresbericht 2022 kann die Raiffeisenbank Reuss-Lindenberg auf gute Zahlen verweisen. Bald wird sie zudem die Marke von 7'000 Mitgliedern knacken.

Die Mitarbeitenden der Raiffeisenbank Reuss-Lindenberg anlässlich der Mitgliederveranstaltung im Sommer 2022 auf dem Festgelände des Kantonalschwingfests in Beinwil. Bild: zvg

Die Raiffeisenbank Reuss-Lindenberg mit Sitz in Merenschwand hat im Berichtsjahr 2022 gemäss eigenen Aussagen ein sehr gutes Ergebnis erzielt. «Dank des grossen Vertrauens ihrer Kundinnen und Kunden konnte sie ihre starke Position im Kerngeschäft weiter ausbauen», heisst es in einer Mitteilung.

Die Hypothekarforderungen sind um 39,1 Millionen Franken gestiegen. Ebenfalls sehr positiv entwickelt habe sich das Wertschriften-Nettoneugeld mit einer Zunahme von 26,5 Millionen Franken und einem Plus von 18 Prozent. Damit betrug der Depotbestand per 31. Dezember des vergangenen Jahres 143,2 Millionen Franken.

Die Kundeneinlagen hätten leicht um 0,33 Prozent auf 898,1 Millionen Franken abgenommen, berichtet die Bank weiter. «Trotz der unsicheren Marktlage haben viele Kundinnen und Kunden ein neues Wertschriftendepot eröffnet», teilt die Raiffeisen mit.

Beratungsteams personell verstärkt – neu 41 Mitarbeitende

Der Geschäftsertrag hat dank des erfolgreichen operativen Geschäfts insgesamt um 0,91 Millionen Franken auf 12,75 Millionen Franken zugenommen. Die Kosten sind im Geschäftsjahr 2022 erwartungsgemäss gestiegen. Einerseits durfte die Raiffeisenbank Reuss-Lindenberg wieder Kundenveranstaltungen durchführen und unterstützte unter anderem lokale Vereine mit ihrem Sponsoring-Engagement.

Zudem hat sie ihre Beratungsteams personell verstärkt. Per Jahresende 2022 beschäftigte die Raiffeisenbank Reuss-Lindenberg 41 Mitarbeitende, davon drei Auszubildende.

Das Geschäftsvolumen der Bank wachse stetig. Die Kundeneinlagen sind zwar, wie eingangs erwähnt, leicht gesunken. Doch das Hypothekarvolumen habe dafür stark zugenommen und lag per Jahresende bei 892,1 Millionen Franken, was einem Plus von 39,1 Millionen Franken entspricht.

Die übrigen Forderungen gegenüber Kunden sind von 13,8 Millionen Franken auf 16,4 Millionen Franken gestiegen. «In dieser Bilanzposition sind auch die Covid-19-Kredite an lokale Unternehmen enthalten, die während des Geschäftsjahrs 2020 im Rahmen des Garantieprogramms des Bundes ausbezahlt wurden. Diese Covid-19-Kredite sind inzwischen entsprechend der vereinbarten Amortisationen teilweise zurückbezahlt worden», erklärt die Raiffeisenbank.

Gut aufgestellt für die Zukunft und solide Eigenkapitalbasis

Die Kapitalsituation der Raiffeisenbank Reuss-Lindenberg sei stabil. Mit einem Jahresgewinn von 0,94 Millionen Franken (Vorjahr: 0,88 Millionen Franken) für das Geschäftsjahr 2022 könne sie ihre Eigenkapitalbasis erneut stärken. Damit sei sie gut aufgestellt und für die kommenden Jahre gerüstet.

Aufgrund der geopolitischen Unsicherheiten, der anhaltend hohen Inflation und der steigenden Rezessionsgefahr bleibt das Marktumfeld herausfordernd. Für das Geschäftsjahr 2023 erwartet die Raiffeisenbank Reuss-Lindenberg einen soliden Geschäftsgang.

In Kürze erreicht die Raiffeisenbank Reuss-Lindenberg übrigens einen Meilenstein und heisst ihr 7'000. Genossenschaftsmitglied willkommen, was im März mit einem Apéro gefeiert wird.