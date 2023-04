Merenschwand Nun geht es endlich vorwärts: Das alte Notterhaus wird abgerissen und das Schulhaus gebaut Gut Ding will Weile haben: Seit 2018 beschäftigen der Abbruch des Notterhauses und der geplante Schulhausneubau die Gemeinde. Ein Referendum und ein Aufsichtsverfahren verzögerten den Bau. Doch nun liegt das Baugesuch öffentlich auf.

Das Notterhaus weicht einem zweistöckigen Neubau, der nebst Mediothek auch Klassen- und Gruppenräume beherbergt. Bild: Melanie Burgener

Der Abriss des Notterhauses gehört wohl zu den am heftigsten umstrittenen Projekten der Gemeinde Merenschwand. Die Gemeinde kaufte das schmucke Holzhaus 2001, um es der Schule als zusätzlichen Schulraum zur Verfügung zu stellen. Die Lage des Holzhauses ist ideal, es befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Schule und wird von dieser auch genutzt.

Der Zahn der Zeit nagte auch am Notterhaus, es war zuletzt stark sanierungsbedürftig. Weil die Schule mehr Platz braucht, bot es sich an, es abzureissen und an seiner Stelle einen Neubau zu realisieren.

Das Notterhaus weicht bald einem Schulhausneubau. Bild: Melanie Burgener

Der Gemeinderat unterbreitete der Wintergmeind 2018 ein entsprechendes Projekt für einen Ersatzbau. Die Gruppierung «Pro Merenschwand» erhob damals das Referendum gegen das Projekt. Die Gruppierung wollte statt des Neubaus die Schulräumlichkeiten in Benzenschwil nutzen. Das Referendum wurde im Mai 2019 mit bloss zwölf Stimmen mehr gutgeheissen.

Nicht nur das Projekt gab damals zu reden. Gegen den Gemeinderat wurde ein Aufsichtsverfahren angestrengt. Dieser hatte eine Auswertung der Referendumsbögen nach Ortsteilen, Geschlecht und Alter der Unterzeichnenden ausstellen lassen.

Eine Solaranlage auf dem Dach und Wärme von der Kistenfabrik

Doch an der Tatsache, dass die Gemeinde dringend zusätzlichen Schulraum benötigt, änderte all dies nichts. Der Gemeinderat ging nochmals über die Bücher und legte dem Souverän an der Gemeindeversammlung im Dezember 2021 ein um rund eine halbe Million Franken günstigeres Projekt vor. Auch die Nutzung der Räumlichkeiten überdachte der Gemeinderat nochmals. Im dreistöckigen Gebäude werden nebst Mediothek, Klassen- und Gruppenräumen auch die Tagesstrukturen untergebracht. Ein Stockwerk soll zudem an eine Kindertagesstätte vermietet werden.

Aus der Versammlung wurde damals der Einbau einer Photovoltaikanlage angeregt. Diese Anregung wurde aufgenommen, im Baugesuch, das seit Freitag, 24. März, öffentlich aufliegt, ist eine entsprechende Anlage eingetragen. Der Verpflichtungskredit in der Höhe von 6,46 Mio. Franken wurde damals mit bloss einer Gegenstimme gutgeheissen.

Wie aus dem Baugesuch hervorgeht, wird der zweistöckige Neubau mit Fernwärme der benachbarten Kistenfabrik Merenschwand geheizt. Der Neubau wird vom Schulhausplatz her über ein Foyer erschlossen. Die Räume können flexibel unterteilt werden und Glasfronten sorgen für eine natürliche Belichtung. Das ursprüngliche Ziel, den Neubau per Schuljahr 2024/25 zu beziehen, kann nicht eingehalten werden. Neu ist vorgesehen, dass die Räume per Schuljahresbeginn 2025/26 bezugsbereit sind.