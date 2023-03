Merenschwand Neues Spezialbier aus dem «Sudkeller»: Wie dieser Automechaniker sich das Brauen selbst beibrachte Martin Bühler aus Merenschwand braut seit neun Jahren sein eigenes Bier. Nun kann man sein Black-IPA, sein Irish Red Ale und weitere Sorten auch in Freiämter Läden kaufen. Fürs perfekte Rezept hat der 38-Jährige aber lange tüfteln und experimentieren müssen.

Martin Bühler betreibt in seinem Keller in Merenschwand die kleine Brauerei Sudkeller. Seine vier Spezialsorten kann man nun auch im Laden kaufen. Bild: Melanie Burgener

Wer eine Tomatensauce kocht, schmeckt während der Zubereitung, was für den perfekten Geschmack noch fehlt. Etwas Würze ist schnell hinzugefügt und die Köchin oder der Koch weiss zum Schluss: Was auf den Teller kommt, ist gut. Wenn Martin Bühler hingegen an seinen Braupfannen steht, muss er sich genau ans Rezept halten. Sonst erfährt er erst sechs Wochen später, was aus seinem Gebräu geworden ist.

«So lange dauert es, bis ich ein Bier zum ersten Mal probieren kann. Erst dann weiss ich jeweils, ob es so schmeckt, wie ich mir das vorgestellt habe», erklärt der 38-Jährige. Im Keller des Einfamilienhauses, das er mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern in Merenschwand bewohnt, hat sich Bühler ein sogenanntes Sudhaus, also eine eigene kleine Brauerei, eingerichtet.

Martin Bühler selbst trinkt am liebsten Spezialbier. Vier verschiedene gibt es aus seiner Brauerei zu kaufen. Bild: Melanie Burgener

Dort stellt er seine eigenen Biersorten unter dem Namen «Sudkeller» her. Seit vergangenem Juli können diese in verschiedenen Läden der Region gekauft werden. So zum Beispiel im Volg Merenschwand, in der Landi Muri und Sins oder im Getränke-Keller in Boswil. «Für das Restaurant Schwanen in Merenschwand darf ich zusätzlich ein Hausbier brauen», so Bühler.

Auf Wunsch der Kundschaft probiert er sich am Lagerbier

Selbst brauen tut der Automechaniker aber schon länger. «Seit etwa neun Jahren», sagt Bühler. Schon davor hätte er mit einer eigenen Anlage geliebäugelt. «Alle, die ich gesehen habe, kosteten um die 10'000 Franken. Das war mir einfach zu teuer», erinnert er sich.

Schliesslich habe er von einer Expertin den Tipp erhalten, sich einfach eine einzelne Pfanne zu kaufen. «So begann ich mit wenigen Litern und steigerte mich immer mehr», so Bühler. Heute kann er in einem Durchgang rund 230 Liter brauen.

Ein Irish Red Ale, ein herkömmliches sowie ein Black-Indian Pale Ale und ein Festbier entstehen in Bühlers Brauerei Sudkeller. «Ich trinke selbst am liebsten Spezialbier. Es ist mir aber bewusst, dass typische Lagerbiertrinker sich wohl nicht für meine Sorten entscheiden.»

Den Hopfen verwendet er in Form von Pellets. Bild: Melanie Burgener

Trotzdem habe er sich überzeugen lassen, sich nun auch daran zu probieren. «Viele haben mir gesagt, dass sie mich unterstützen möchten, diese speziellen Biere aber nicht mögen», erklärt er.

200 Liter Weihnachtsbier und Unmengen an Kartons

Brauen, lagern, Flaschen abfüllen und etikettieren – das alles macht Bühler selbst in seinem Keller. Auch die grossen Säcke mit Malz und die Hopfen-Pellets bewahrt er hier auf. An einer Wand stapeln sich Unmengen ungefalteter Flaschenkartons. Bühler muss laut lachen. «Wenn man sie in grösseren Mengen bestellt, sind sie günstiger. Und brauchen tu ich sie ja sowieso.»

Was Bühler übers Brauen weiss, hat er sich selbst beigebracht. «Ich bin eigentlich keine Leseratte. Doch wenn es um Bier geht, verschlinge ich die Bücher schnell», schmunzelt er. Für schulische Kurse hingegen sei er nicht der Typ. Viel lieber tauscht er sich mit anderen Brauern aus und experimentiert. «Dann weiss ich, weshalb mein Bier gut geworden oder halt diesmal nicht gelungen ist.»

Rund 230 Liter Bier kann Bühler pro Durchgang brauen. Bild: Melanie Burgener

Auch in Zukunft möchte Bühler weiter an neuen Sorten herumtüfteln und vielleicht auch einmal weitere saisonale Biere wie beispielsweise sein Weihnachtsbier verkaufen. Letzteres sei an den Märkten vergangenes Weihnachten, genau wie sein Glühbier, gut angekommen. «Sicherheitshalber hatte ich davon nur mal 200 Liter gebraut. Doch ich hätte locker mehr verkaufen können», freut er sich.

Den Betrieb zu vergrössern, sei ebenfalls nicht geplant. «Mein Ziel ist es momentan, einmal 40 Prozent davon leben zu können. Für das reicht mein Keller», erklärt er. Nebenbei arbeitet er 60 Prozent als Automechaniker, «und Papi bin ich ja auch noch. Wenn in der Brauerei mal nicht so viel los ist, hab ich dafür etwas mehr Zeit für meine Familie», sagt er lächelnd.