Merenschwand Im Juli kommt die letzte Vollsperrung: Das Projekt Kreisel Hirschen geht in die Endphase Über ein Jahr lang beschäftigte die Grossbaustelle im Zentrum Merenschwands die Bevölkerung. Auch jene vieler umliegenden Gemeinden. Nun kann der Kreisel befahren werden und auch der Wissenbach liegt offen. Der Projektleiter des Kantons erzählt in der AZ von den letzten anstehenden Arbeiten.

Heute können die Autos bereits um den neuen Kreisel Hirschen kurven. Noch ist das Kantonsprojekt in Merenschwand aber nicht ganz abgeschlossen. Bild: Melanie Burgener

Über ein halbes Jahr lang war das Zentrum von Merenschwand eine Grossbaustelle. Am Knoten Bremgarten-, Luzern- und Zürichstrasse wurde der Kreisel Hirschen gebaut. Der Verkehr musste währenddessen über Benzenschwil–Muri oder Ottenbach–Aristau umgeleitet werden – und bescherte vielen Pendlerinnen und Pendlern Extraminuten auf dem täglichen Arbeitsweg.

Doch nun herrscht auf der Kantonsstrasse wieder etwas mehr Ordnung. Der Verkehr fliesst heute um den neuen Kreisel. Auch das Projekt «Umlegung Wissenbach», das zeitgleich mit dem Kreiselbau durchgeführt wurde, ist fast fertig. Seit dem 15. Mai plätschert der Wissenbach oberirdisch durch das neue offene Bachbett.

So nähert sich das rund 5,4 Millionen Franken teure Grossprojekt nun nach über einem Jahr Bauzeit seiner Endphase. Projektleiter des Kantons, Rolf Niederhauser, informiert auf Anfrage der AZ über den Abschluss des Projektes sowie die letzten anstehenden Arbeiten.

Der Deckbelag und die schöne Uferböschung fehlen noch

«Die Bremgartenstrasse inklusive den Anpassungen an die angrenzenden Liegenschaften ist fertiggestellt», teilt Niederhauser mit. Bis das Projekt komplett abgeschlossen werden kann, wird es jedoch noch bis August dauern. Denn es stehen noch einige Abschlussarbeiten an.

«Zurzeit werden die beiden behindertengerechten Bushaltestellen an der Bremgarten- und der Zürichstrasse gebaut», so der Projektleiter. Auch müssen noch das alte Bachprofil vom Wissenbach zurückgebaut und die Uferböschung fertig ausgestaltet werden. Ende Juni werde das Geländer auf den Stützmauern entlang des Gewässers gebaut.

Parallel zu den Arbeiten am Kreisel wurde im Dorf auch der Weissenbach offengelegt. Er fliesst jetzt entlang der Bremgartenstrasse in einem offenen Bachbett. Bild: Laura Koller (12.8.2022)

Den letzten grossen Meilenstein des Projektes «Neubau Kreisel Hirschen und Umlegung Wissenbach» hat der Kanton auf den 9. Juli terminiert. An diesem Sonntag soll bei schönem Wetter – als Ausweichdatum dient der 16. Juli – der Deckbelag auf der Strasse eingebaut werden. Dafür sei noch ein letztes Mal eine Vollsperrung nötig. «Im Juli und August folgen dann die letzten Fertigstellungsarbeiten an den angrenzenden Liegenschaften und am Dorfplatz», sagt Niederhauser.

Die neue Brücke soll aus dem Projekt gestrichen werden

Parallel zu den letzten Arbeiten am Projekt liegt nun auf der Gemeindeverwaltung Merenschwand ein Baugesuch des Kantons und der Einwohnergemeinde auf. Darin geht es um die Parzelle Nummer 266 an der Bremgartenstrasse 3 gleich hinter dem momentanen Volg-Provisorium. Es ist eine Erschliessung dieses Grundstückes und damit eine Projektänderung geplant.

Diese Parzelle sei früher über eine kleine Brücke, die den kanalisierten Wissenbach überquerte, erschlossen worden, so Projektleiter Niederhauser. Im Projekt «Neubau Kreisel Hirschen und Umlegung Wissenbach» habe man eine neue Brücke am selben Standort über den offengelegten Bach vorgesehen. «Mit der neuen Eigentümerin der Parzelle 266 konnte eine Erschliessung ab dem Parkplatz vom Volg-Provisorium beziehungsweise ab dem Kreisel Hirschen in Betracht gezogen werden», erklärt Niederhauser.

Im Januar des vergangenen Jahres war vom neuen Kreisel noch nichts zu sehen. Dank ihm soll nun an diesem Knoten die Verkehrssicherheit höher sein. Bild: Melanie Burgener

(25.1.2022)

Der Verzicht auf die Brücke über den Wissenbach bedeute für das Gewässer wie auch für das Dorfzentrum eine deutliche Aufwertung. Deshalb stimme der Kanton dieser Projektänderung zu. Das Gesuch für die neue Erschliessung der Parzelle, die der Ortsbürger- und der Einwohnergemeinde Merenschwand gehört, liegt noch bis am 20. Juni auf.

Bremgartenstrasse war länger gesperrt als geplant

Mit diesem Terminplan liegen die Projektverantwortlichen laut Rolf Niederhauser noch im vorgesehenen Rahmen. Und das, obwohl die komplexe Baustelle sowie Lieferschwierigkeiten bei speziellen Randabschlüssen zu Verzögerungen geführt hätten. «Die Bremgartenstrasse war drei Wochen länger gesperrt als ursprünglich vorgesehen.»

Ansonsten hätte diese Vollsperrung aber keine Probleme verursacht. «Nach zwei, drei Wochen hat sich die grossräumige Umleitung bei den Verkehrsteilnehmenden etabliert», so Niederhauser. Auch konnten die Kosten, von denen die Gemeinde Merenschwand 45 Prozent tragen muss, eingehalten werden.

Einem neuen Kreisverkehr stimmte die Bevölkerung Merenschwands an der Novembergmeind 2018 zu, im August 2020 wurde das Projekt vom Regierungsrat definitiv genehmigt. Im April vor einem Jahr fand der Spatenstich statt.