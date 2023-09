Merenschwand «Heute gibt es andere Möglichkeiten, sich kennen zu lernen» – Kirchenchöre im Oberfreiamt bestehen seit über 150 Jahren Der Kirchenmusikverband Oberfreiamt blickt auf eine 150-jährige Geschichte zurück. Am 24. September findet deshalb ein Festgottesdienst in der St.Vitus-Kirche in Merenschwand statt. Der Präsident Walter Hess erzählt, was sich seit Verbandsgründung alles getan hat.

Seit über 150 Jahren wird im Freiamt in Kirchenchören gesungen. Anlässlich des Jubiläums vom Kirchenmusikverband (KMV) Oberfreiamt findet am Sonntag, 24. September ein Festgottesdienst in der Pfarrkirche St.Vitus in Merenschwand statt. «Es gibt alle drei Jahre ein Verbandsfest», erklärt der Präsident Walter Hess, «speziell ist dieses Jahr, dass das Jubiläum dazukommt.»

Walter Hess ist der Präsident der Kirchenmusikverbandes Oberfreiamt. Bild: Vianne Häfeli

Der Gottesdienst beginnt um 10.30 Uhr. Die neun Kirchenchöre Aristau, Auw, Boswil-Kallern, Dietwil, Merenschwand, Muri, Mühlau, Oberrüti und Sins ergänzen die Liturgie mit Gesang. «Total sind es rund 200 Mitglieder, die zusammen singen», sagt Hess. Präsentiert werde in erster Linie zeitgenössische Kirchenmusik. Darunter sind einige Werke aus dem Verbandsrepertoire der letzten 25 Jahren, aber auch neue Kompositionen im Auftrag für das diesjährige Fest.

Im Anschluss an den Gottesdienst werden die Sängerinnen und Sänger geehrt, welche seit 25 Jahren oder längerer Chormitglieder sind. Manche Mitglieder sind bereits seit über 60 Jahren dabei. Für alle Kirchenbesucherinnen und -besucher gibt es im Anschluss an den Gottesdienst einen Apéro bei der Mehrzweckhalle.

Früher prägten die Vereine das soziale Leben

Die Kirchenchöre Dietwil und Oberrüti sind die ältesten im Oberfreiamt. Sie bestanden schon bevor der Verband im Jahr 1873 gegründet wurde. Seither hat sich viel getan. «Früher haben die Kirchenchöre auf Lateinisch gesungen», erzählt Hess. Heute sind die meisten Stücke auf Deutsch.

Während Kirchenchöre im 19. Jahrhundert immer mehr aufkamen, kämpfen sie heutzutage mit Mitgliederschwund. Das Vereinsleben wurde früher mehr gepflegt. «Es war die Möglichkeit in einer Gemeinschaft zu sein, Kontakte zu schaffen und an einem Ort dazuzugehören», sagt Hess. Dadurch seien viele Bekanntschaften entstanden. Mitunter verliebte man sich auch im Kirchenchor, Heirat war nicht ausgeschlossen.

Heute präsentiert sich die Situation etwas anders. Hess sagt: «Es gibt andere Möglichkeiten, sich kennenzulernen. Man will sich nicht mehr dazu verpflichten, einen Abend unter der Woche für den Verein aufzuopfern.» Diese Entwicklung treffe allerdings nicht nur auf Kirchenchöre zu, sondern gelte für alle Vereine.

Vermehrte Kirchenaustritte auch seit Missbrauchs-Studie

Bei den Kirchchören kommt jedoch dazu, dass sie stark von der katholischen Kirche abhängig sind. Und auch diese ist im Wandel. Seit einigen Jahren treten immer mehr Personen aus der Kirche aus. Vor 20 Jahren habe es noch vier Kirchenchöre mehr in der Region gegeben, erklärt Hess.

Die Studie der Universität Zürich, welche neue Zahlen zu sexuellen Missbräuchen in katholischen Kirchen lieferte, habe die Situation in den letzten Wochen nochmals zugespitzt. Hess sagt: «Ich kann nicht sagen, wie die Zukunft aussieht und ob es die Chöre in 10 oder 20 Jahren noch gibt. Aber es sieht nicht rosig aus.»

Um dem rückläufigen Trend bestmöglich entgegenzuwirken, veranstaltet der KMV Oberfreiamt vermehrt Projekte. Es werden beispielsweise Leute gesucht, um während einer beschränkten Zeitspanne auf ein Konzert hinzuarbeiten. Dies komme bei den jüngeren Leuten besser an. Der eine oder andere habe dann vielleicht Freude am Singen und tritt dem Kirchenchor bei, hofft Walter Hess. Für ihn ist Singen Balsam für die Seele. «Wer singt ist ein fröhlicher Mensch», ist er überzeugt.