Merenschwand Fünf Häuser, eine Begegnungszone und viel Grünflächen – so wird die Überbauung Reussblick den Dorfeingang prägen An der südöstlichen Einfahrtsachse nach Merenschwand entsteht ab diesem Sommer eine neue, fünfteilige Wohnüberbauung namens Reussblick mit 17 Wohneinheiten. Ein Gebäude hat dabei einen speziellen Charakter.

Die Überbauung Reussblick in Merenschwand an der Luzernstrasse wird aus fünf unterschiedlichen Häusern bestehen. Visualisierung: zvg

Der Name der zukünftigen Wohnüberbauung an der Luzernstrasse in Merenschwand ist Programm. «Reussblick» heisst das Projekt, das von der Reussblick Immo AG von Sandro Vollenweider als Bauherrschaft und Generalunternehmer umgesetzt wird. Den Bewohnenenden bietet sich aus der leicht erhöhten Lage eine Aussicht in Richtung Reussebene.

Im vergangenen Winter lag das Baugesuch für die fünf Wohnhäuser unterschiedlicher Ausrichtung und Grösse öffentlich auf. Vor wenigen Wochen wurde nun die Baubewilligung erteilt. Der Baustart soll im Juli mit dem Abbruch der jetzigen teilweise bereits leerstehenden Gebäude, die bisher dort standen, erfolgen. Mitte 2024 könnte dann der Bezug der ersten Wohneinheiten geschehen.

Entlang der Luzernstrasse liegt das Mehrfamilienhaus mit den sieben Eigentumswohnungen. Visualisierung: zvg

Für die Architektur der Überbauung ist die Murianer Hüsser+Partner Architekten AG verantwortlich. Das Areal, das es zu gestalten galt, ist rund 3600 Quadratmeter gross. Vor Ort auf der grünen Wiese stehend beschreibt Philippe Hüsser das Projekt: «Die Überbauung soll mit ihrer dörflichen Struktur den Ortseingang von Merenschwand prägen. Jedes Haus soll dabei seinen eigenen Charakter haben.»

Hier entsteht ab Juli 2022 die neue Überbauung Reussblick, von links: Nicola Küng (Immo-Küng, Muri), Philippe Hüsser (Hüsser+Partner Architekten, Muri) und Bauherr Sandro Vollenweider (Reussblick Immo AG, Merenschwand). Marc Ribolla

Das haben die Planer in die Realität umgesetzt. Das Ensemble besteht aus zwei unterschiedlichen Mehrfamilienhäusern (sieben Eigentumswohnungen und fünf Mietwohnungen), einem Doppeleinfamilienhaus, einem Einfamilienhaus mit einer Einliegerwohnung und einem Einfamilienhaus. Die total 17 Einheiten variieren zwischen 2½ und 5½ Zimmern in der Grösse.

Grillstelle, Spielplatz und viele Grünflächen

«Das Ganze soll einladend und familiär erscheinen. Und auch ein Ort der Begegnung mit einer hofartigen Zone für Jung und Alt sein», erklärt Architekt Hüsser weiter. Das zeigt sich besonders am gemeinschaftlichen Aufenthaltsbereich in einer Art Innenhof der fünf Gebäude.

Dieser wird verkehrsfrei sein und eine Grillstelle, Spielplätze und viele Grünflächen beinhalten. Zur Stärkung des Ortseingangs wird zudem ein Baum gepflanzt. Der motorisierte Verkehr zur Überbauung wird grösstenteils in einer gemeinsamen Tiefgarage kanalisiert.

Eine Begegnungszone im inneren Bereich mit Grillstelle, Spielplatz und Grünflächen bildet ein Hauptmerkmal der Überbauung. Visualisierung: zvg

Von den drei auf dem Areal heute existierenden Gebäuden, die nun abgerissen werden, wird jenes an der Luzernstrasse auf eine eigene Art und Weise ersetzt. Denn es soll seinen ursprünglichen Charakter behalten, da es unter lokalem Objektschutz steht. «Es wird in seinem Volumen, dem Aussehen mit den typischen Lochfenstern oder der Laubenstruktur modern neu interpretiert werden», sagt Hüsser. Ausserdem wird das Einfamilienhaus neu leicht von der Luzernstrasse nach innen versetzt liegen.

Die Charakteristik des bisherigen Gebäudes bleibt mit der Laubenstruktur oder den Lochfenstern erhalten. Visualisierung: zvg

Jenes Gebäude sowie das nebenan liegende Einfamilienhaus werden ein Satteldach erhalten, die restlichen Häuser der Überbauung Reussblick bekommen Flachdächer. Alle werden mit Fotovoltaikanlagen bestückt, entsprechen dem Minergie-Standard und erhalten Erdsonden.

Das heutige Gebäude, das in der neuen Überbauung die Charakteristik behalten wird. Marc Ribolla

Die Reussblick Immo AG investiert für den Bau der kleinen Siedlung rund 15 Millionen Franken. «Die Leute begrüssen die Überbauung. Es war kein Widerstand spürbar. Wir haben auch immer offen und klar mit den Behörden kommuniziert», sagt Hüsser.

Das Interesse an den Wohnungen sei auch von der einheimischen Bevölkerung da. Für die Vermarktung und den Verkauf der Reussblick-Häuser ist die Immo-Küng AG in Muri zuständig. Laut Inhaber Nicola Küng ist auch schon ein Teil der Wohneinheiten bereits reserviert.