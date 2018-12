«Nur bei einer Krise muss ich zurück nach Bern», lacht Doris Leuthard an der Vernissage für das eben im Weltbild-Verlag erschienene Buch «Die Staatsfrau mit Charme und Charisma» von Werner Vogt.

Der Anlass findet im kleinen Rahmen statt. Rund 50 Personen sind ins Säli des Restaurant Huwyler gekommen - ein Anlass unter Freunden und Bekannten. «Die erste Auflage ist verkauft, die zweite geht in Druck», freut sich Verlagschef Lukas Heim. Und meint: «Die Gemeinde Merenschwand erhält Doris zurück.»

Sie habe Bern bereits den Rücken gekehrt, erklärt eine sichtlich entspannte Noch-Bundesrätin. Zu Hause habe sie deshalb «ein Riesenpuff, da hat nicht einmal mehr ein Weihnachtsbaum Platz.» Auf die Frage, was ihr besonders in Erinnerung bleiben werde, erwähnt sie einen Besuch in Afrika und ergänzt: «Mit Barack Obama hatte ich es auch lustig».